Sesso e droga per 24 ore con la moglie, 50enne intubato in Rianimazione per necrosi dei genitali L’uomo rimane ricoverato in ospedale in condizioni gravi. I medici comunque si riservano ancora la prognosi che potranno sciogliere solo con ulteriori esami e accertamenti clinici.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Un uomo è intubato e tenuto in coma farmacologico dai medici nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Grosseto dopo essere stato vittima di gravissimi malori sopraggiunti a seguito di una maratona di sesso e droga con la moglie durata oltre 24 ore. Protagonista di una vicenda tanto singolare quanto potenzialmente drammatica è un uomo di cinquanta anni, un turista straniero in vacanza nel nostro Paese che da oltre una settimana si trova ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il cinquantenne tedesco era arrivato in pronto soccorso la scorsa settimana in condizioni già gravi. Come ricostruisce Maremma Oggi, i medici gli hanno diagnosticato una infezione gravissima ai genitali. Il turista infatti avrebbe sviluppato uno choc settico che probabilmente ha causato una necrosi parziale del pene e dello scroto.

A raccontare cosa accaduto sarebbe stata la moglie che era con lui al momento del malore e in quelli precedenti e ha lanciato l’allarme. La donna avrebbe rivelato che durante la vacanza col marito in Italia, in un piccolo comune toscano della provincia di Grosseto, avevano organizzato una 24 ore di divertimento in camera da letto a base di sesso. I due avrebbero fatto anche uso di sostanze stupefacenti continuando ad avere rapporti sessuali per 24 ore.

L’iniziativa però evidentemente non è finita bene. La giornata di divertimento infatti si è trasformata in dramma quando l’uomo si è sentito così male da dover essere accompagnato d’urgenza in ospedale. Da allora è rimasto ricoverato in ospedale dove i medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita e gli organi interessati. Dall'ospedale ovviamente mantengono il massimo riserbo su quanto accaduto. I medici comunque si riservano ancora la prognosi che potranno sciogliere solo con ulteriori esami e accertamenti clinici nei prossimi giorni.