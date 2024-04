Cinque eruzioni in 24 ore per il vulcano Ruang in Indonesia: rischio tsunami, più di 1600 sfollati Allerta al livello massimo per l’eruzione del vulcano Ruang, in Indonesia. Almeno cinque sono state le eruzioni tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Sfollate più di 1.600 persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo l'eruzione multipla del vulcano Ruang nel Sulawesi centrale, in Indonesia, nel Paese sono scattate le operazioni di evacuazione e lo sfollamento per oltre 1.600 persone. L'eruzione multipla del vulcano avvenuta nella serata di ieri avrebbe causato anche diversi feriti, spingendo così il dipartimento di vulcanologia a innalzare il livello di allerta per le eruzioni a un massimo livello IV dopo i primi tre fenomeni di mercoledì 17 aprile.

Il vulcano visto dall'isola di Tagulandang, poco lontano dal luogo dell'eruzione

Le nubi di cenere, secondo quanto reso noto anche dalla stampa internazionale, hanno raggiunto fino ai 3.000 metri di altezza, oscurando in breve tempo il cielo. Sono almeno 828 le persone che sono state evacuate in un solo distretto, quello di Sitaro. A dirlo è l'agenzia indonesiana per la gestione delle calamità naturali. Altre 783 persone hanno cercato riparo in casa di parenti sull'isola di Tagulandang, poco lontano da dove è eruttato il Ruang.

L'evacuazione dei civili dopo l'eruzione del vulcano Ruang

Le persone che vivono nelle aree circostanti o entro un raggio di 6 chilometri dal luogo dove si trova il vulcano sono state invitate ad abbandonare la zona "immediatamente" per recarsi in un luogo sicuro al di fuori dei 6 km di vicinanza. Ulteriori eruzioni, secondo le autorità del posto, potrebbero verificarsi nelle prossime ore e causare perfino tsunami.

Le immagini del vulcano Ruang

Il vulcano Ruang ha eruttato per la prima volta proprio nella serata del 16 aprile e altre 4 volte nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile. Per questo motivo, il livello di allerta è attualmente ancora al massimo. Il raggio di allarme per la popolazione civile è stato inoltre ampliato dopo aver osservato le dense nubi di cenere vulcanico e la costanza delle eruzioni registrate in due giorni: da un ordine di evacuazione in un raggio di 4 km di distanza dal cratere del vulcano, le autorità hanno ampliato la zona da sfollare ad almeno 6 chilometri dal Ruang.