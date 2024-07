video suggerito

In arrivo un nuovo sciopero dei treni sabato 6 e domenica 7 luglio 2024: annunciato stop di 24 ore È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'astensione sarà dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 21 di domenica 7 luglio, ha comunicato in una nota Fs.

A cura di Eleonora Panseri

Sciopero treni – Immagine di repertorio

Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Fs).

L'astensione sarà dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 21 di domenica 7 luglio, come ha reso noto Fs. "L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", si legge ancora nella nota.

I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 23:59 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali, spiega ancora Ferrovie dello Stato.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di Assistenza clienti.

"Secondo quanto rende noto Fs, è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 21 di domenica 7 luglio. Chiediamo al Garante degli scioperi di verificare se sia stata rispettata la legge sia rispetto all'obbligo di preavviso di 10 giorni previsto sia rispetto alla procedura da seguire", ha commentato la notizia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, in una nota.

I consumatori, secondo Dona, "non possono essere avvisati di uno sciopero all'ultimo momento, specie in un periodo di ferie come questo, con un'astensione proprio nel week-end". "A poco serve se chi proclama lo sciopero avvisa l'impresa che eroga il servizio se poi non si informano anche i clienti con analoga tempistica" conclude.