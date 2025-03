video suggerito

In arrivo uno sciopero generale l'8 marzo, stop a treni e aerei: i settori coinvolti Sabato 8 marzo è in arrivo un nuovo sciopero generale nazionale. L'agitazione coinvolgerà per 24 ore il settore dei trasporti, ferroviario, aereo e autostradale. Nella stessa giornata è previsto lo stop anche del personale di scuole e università, così come del settore sanitario. Non sono a rischio i mezzi pubblici.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Sabato 8 marzo è in arrivo un nuovo sciopero generale nazionale. L'agitazione coinvolgerà per 24 ore i lavoratori e le lavoratrici del settore dei trasporti, ferroviario, aereo e autostradale. Nella stessa giornata è previsto lo stop anche del personale di scuole e università e del settore sanitario.

Non dovrebbero essere invece a rischio i mezzi pubblici. A proclamare l'astensione dal lavoro sono diverse sigle sindacali, tra cui Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap e Flc Cgil, Confederazione Cub, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, e Usb con adesione di Usb Pi.

Nuovo sciopero generale in arrivo l'8 marzo, le motivazioni

Lo sciopero generale che durerà per l'intera giornata di sabato 8 marzo è stato organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle donne.

"Di fronte alla recrudescenza di una cultura maschilista, misogina, patriarcale, che si traduce in frequenti episodi di violenza e discriminazione, la Flc Cgil intende riaffermare i diritti delle donne, a partire dalla propria autodeterminazione e la parità di genere", si legge in una nota che contiene le motivazioni dell'agitazione.

"L’Italia è ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per incidenza del lavoro povero e precario; il lavoro di cura è ancora tutto scaricato sulle donne. – prosegue – Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che, per la Flc Cgil, va oltre l’8 marzo per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società, nella convinzione che insieme a tutte le donne e a tutti gli uomini nel mondo che credono nella giustizia e nella parità di genere, sia possibile cambiare le cose".

A rischio i trasporti l'8 marzo, stop ai treni per 24 ore

Sabato 8 marzo, si legge sul sito del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, l’agitazione interesserà il settore ferroviario dalle 21 del 7 marzo per 24 ore, quello aereo per tutto l’8 marzo (di conseguenza, si prevede la possibilità di ritardi e cancellazioni di voli sul territorio nazionale) e quello autostradale dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno successivo.

A quanto si apprende, al momento non dovrebbero essere a rischio i mezzi di trasporto cittadini, coinvolti nelle scorse settimane in altri scioperi. Trenitalia ha fatto sapere che saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero che coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord.

Sciopero anche per scuole e università

Si potrebbero registrare disagi anche nel settore scuola che, riporta il sito del Ministero dell'Istruzione, sarà coinvolto nello sciopero generale per l’intera giornata dell’8 marzo. Parteciperanno tutti i comparti pubblici e privati.

L'agitazione, come già anticipato, è stata proclamata da Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI. Prevista anche la mobilitazione di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamata da Flc Cgil.

Tutti i settori coinvolti nello sciopero generale l'8 marzo

Oltre a trasporti, scuola e università, sabato 8 marzo lo sciopero generale potrebbe avere ripercussioni anche sul settore sanitario. Saranno comunque assicurati i livelli minimi di attività, garantendo le prestazioni essenziali all'interno dei Pronto soccorso, dei reparti di Medicina e Chirurgia d'urgenza, delle Rianimazioni e delle Terapie intensive.

Potrebbero però verificarsi ritardi o sospensioni in servizi non urgenti o programmati.