Garlasco, parla l’avvocato Lovati: “Non mi tappa la bocca nessuno, neanche Andrea Sempio”

A Fanpage.it Massimo Lovati precisa i motivi del suo licenziamento: “Andrea Sempio mi ha detto che non era per l’intervista a Fabrizio Corona. Ha detto che era un po’ per tutto: le mie critiche verso i magistrati e il mio modo di pormi con i media. Pazienza, io sono come sono. Non posso cambiare”.

"Sto bene. Sono tranquillo, si va avanti". Lo precisa a Fanpage.it Massimo Lovati, l'avvocato che dal 2016 è sempre stato a fianco di Andrea Sempio e che ieri 14 ottobre l'attuale indagato per il delitto di Chiara Poggi ha deciso di licenziare. La vita professionale di Lovati certo non si ferma qui, ma il legale sperava in una riconferma.

Il licenziamento arriva qualche giorno dopo l'intervista di Lovati a Fabrizio Corona in una puntata di Falsissimo. Durante le riprese Lovati si era lasciato andare a commenti sia sul rapporto con Sempio sia sulla nuova indagine della Procura di Brescia che vede indagato per corruzione in atti d'ufficio Mario Venditti, ovvero l'ex pm di Pavia che chiese e ottenne l'archiviazione delle indagini su Sempio nel 2017. Ma sono veramente questi i motivi del licenziamento?

Lei era avvocato di Andrea Sempio dal 2016, da quando era stato indagato per la prima volta. La revoca del suo incarico è arrivata con una chiamata ieri 14 ottobre, qual è la motivazione del suo ex assistito?

Posso prenderne solo atto. Lui mi ha detto che non era per l'intervista a Fabrizio Corona. Ha detto che era un po' per tutto: le mie critiche verso i magistrati e il mio modo di pormi con i media ecc. Pazienza, io sono come sono. Non posso cambiare.

Quali sono le sue critiche alla magistratura?

Ho sempre criticato sia la Procura di Pavia che quella di Brescia per i trattamenti che ho subito. Non vado a leccare il c**o ai magistrati e soprattutto esigo lealtà. Loro non lo sono stati dall'inizio. Allora io ho il diritto di critica e di cronaca. Non mi tappa la bocca nessuno, neanche Andrea Sempio.

Cosa vi siete detti nella riunione di venerdì?

Ho detto che accetto le critiche ma di non prevaricarmi perché non è giusto. Io faccio come voglio io, non scherziamo. Se non vado bene, ne mettono un altro.

Lei sperava invece in una riconferma….

Sì, speravo che Andrea mi confermasse. Ma non ne faccio però una malattia.

Quali sono i suoi prossimi impegni?

Oggi sono in Tribunale a Pistoia per una udienza, tornerò a casa tarda serata. Poi andrò in Albania per sistemarmi i denti.