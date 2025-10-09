Attualità
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

Garlasco, Lovati sulla fiction proposta da Corona: “Mi ha detto che i Ferragnez non sono più di moda, ma noi sì”

Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio, a Fanpage.it spiega nel dettaglio cosa gli ha proposto Fabrizio Corona incontrato a mezzanotte: “Una fiction con me protagonista, perché mi aveva detto che ormai Chiara Ferragni e Fedez non vanno più di moda ma noi avvocati sì”.
A cura di Giorgia Venturini
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

"Una fiction con me protagonista, perché mi aveva detto che ormai Chiara Ferragni e Fedez non vanno più di moda ma noi avvocati sì". È quello che Fabrizio Corona ha proposto all'avvocato di Andrea Sempio, il legale Massimo Lovati, incontrandolo una delle scorse sere a mezzanotte.

Lo ha precisato a Fanpage.it lo stesso Lovati che è entrato nel dettaglio sulla proposta dell'ex paparazzo dei vip. "Mi ha tradito", aveva detto l'avvocato ieri. Infatti alla fine non c'è stata nessuna fiction, ma quello che ha detto Lovati è finito in una puntata della trasmissione web di Corona "Falsissimo".

L'avvocato già ieri aveva detto che alla fine il registrato è stato "diffuso con altre finalità. Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere…". Intanto la difesa di Sempio si riunirà stasera, si capirà come procedere nei prossimi mesi. E Lovati a Mattino 5 ha confessato di avere il timore di essere rimosso dall'incarico. Ma ecco cosa ha detto Massimo Lovati a Fanpage.it.

Cosa le ha proposto Fabrizio Corona? 

Mi ha proposto di fare una fiction. Perché mi ha detto che ora andiamo di moda noi avvocati e non vanno più di moda Chiara Ferragni e Fedez. E mi ha detto che io sarei stato il personaggio principale, che sarei stato Gerry La Rana: è un cartone animato, è un avvocato senza scrupoli dedito all'alcol.

Quando glielo ha proposto? 

Corona si è presentato a mezzanotte subito dopo che io avevo finito la trasmissione con Massimo Giletti. A grandi linee mi ha detto cosa voleva fare. Poi lui ha voluto filmare la casa di Gerry La Rana: è venuto a casa mia dunque e ha filmato anche all'interno del frigorifero. Questo per far vedere che era una cosa non consona a uno studio. Tutto con il mio consenso, dovevamo fare una fiction. Lui mi ha detto di parlare a ruota libera e che lui successivamente avrebbe tagliato e sistemato il contenuto per poi rivederlo insieme.

Le ha proposto soldi? 

No.

Avvocato, ha deciso di querela Corona?

No. Perché non ho fiducia nelle querele. Non è nel mio carattere. Non ho mai querelato nessuno e non voglio iniziare adesso.

