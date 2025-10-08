L’avvocato Lovati: “Corona mi aveva detto che avremmo fatto un film e che io ero Gerry La Rana, avevo bevuto”

A Fanpage.it l’avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati che si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona: “Non querelo Fabrizio Corona. Ma mi ha avvicinato dicendomi che avremmo fatto un film con me protagonista. Io sarei stato Gerry La Rana”.

"Non querelo Fabrizio Corona. Ma mi ha avvicinato dicendomi che avremmo fatto un film con me protagonista. Io sarei stato Gerry La Rana". Lo precisa a Fanpage.it l'avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona.

Lovati poi ha tenuto a precisare: "Corona è venuto lunedì, molto tardi, e mi ha proposto di fare un serial, un film. Mi ha detto: ‘Tu sei Gerry La Rana, perché hai questa pronuncia con la ‘r’ arrotondata e sembri un personaggio dei cartoni animati’. Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere. L’importante, mi dice, è che io inframmezzi tutto con volgarità, che poi lui avrebbe tagliato. Lui mi ha tradito perché poi lo ha diffuso con altre finalità. Che poi cos’ho detto? Ho detto che l’ex pm Mario Venditti giocava ai cavalli? In quel periodo andavo a San Siro, sono sempre stato appassionato di ippica, che problema c’è? Non so che cos’ho detto, a furia di bere…". Lovati ha così precisato dunque che è stato tradito da Corona e che allo stesso tempo "avevo bevuto".

Intanto nelle stessa giornata di oggi 8 ottobre è uscita la notizia che Lovati è stato denunciato per diffamazione dallo studio Giarda, gli avvocati Enrico e Fabio che insieme al padre, il compianto professore Angelo Giarda, hanno in passato difeso Alberto Stasi. A Fanpage.it Lovati ha detto che sapeva già della querela da tempo.

Lovati avrebbe pronunciato frasi diffamatore il 13 marzo 2025 dicendo che le indagine del 2017 sono "frutto di una macchinazione della difesa Giarda" o ancora che sono il frutto di "una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna" a Sempio. Lovati a Fanpage.it ha detto che è pronto a difendersi in Tribunale: "Dire che è una macchinazione per me non è diffamazione".