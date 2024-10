Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale oggi venerdì 11 ottobre 2024: numeri vincenti e quote

video suggerito

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sono in diretta dalle 20.00 su Fanpage.it con i numeri Oro e Doppio Oro del 10eLotto, le quote e i numeri vincenti, ritardatari e frequenti aggiornati all'ultima estrazione. In palio per chi indovina la sestina vincente al SuperEnalotto un jackpot da 87,4 milioni di euro.

A cura di Redazione

Estrazione Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 11 ottobre 2024 in diretta su Fanpage.it

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, sono in diretta su Fanpage.it dalle ore 20.00 con quote e numeri vincenti, ritardatari e frequenti. Aggiorna questa pagina per sapere chi vince al SuperEnalotto di questa sera, con in palio un montepremi da 87,4 milioni di euro.

L'ultima vincita milionaria al SuperEnalotto risale a maggio: da allora, il jackpot ha continuato a crescere toccando quota 87,4 milioni di euro. Le estrazioni in tempo reale hanno inizio alle 20.00 coi numeri del Lotto per primi, assieme poi alla combinazione del 10eLotto serale, il "6" del SuperEnalotto coi numeri Jolly e Superstar e i simboli del Simbolotto. Si può giocare la schedina entro le 19.30 del giorno del concorso, e le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazione SuperEnalotto venerdì 11 ottobre 2024, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, sono il penultimo appuntamento della settimana con la Lotteria d'Italia. Per chi vince c'è in palio un montepremi da 87,4 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto è possibile consultare vincite, quote e numeri Jolly e Superstar dell'ultima estrazione, con anche i premi Winbox di oggi. Nessun 6 o 5+1 sono stati indovinati nell'ultimo concorso dello scorso giovedì: in compenso, in sei hanno centrato il 5 per una vincita totale di circa 29mila euro.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 11 ottobre 2024

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, è in diretta dalle 20.00 con le vincite di ambo, terno, quaterna e cinquina con i numeri su tutte le Ruote. Sul sito ufficiale di Lottomatica è possibile consultare le vincite di questa sera assieme al nuovo numero Oro del Lotto, pubblicati per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Riportiamo qui la combinazione fortunata del 10eLotto di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, con anche i numeri Oro, Doppio Oro ed Extra:

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

I risultati del SuperEnalotto di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, sono riportati da Sisal assieme alle vincite e quote dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

