Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 11 novembre 2025: numeri vincenti e quote

I numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 11 novembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con risultati, vincite e quote di questa sera. In aggiornamento i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto: al SuperEnalotto il jackpot in palio è di 76,2 milioni di euro.
A cura di Redazione
Lotto e Superenalotto

I giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 11 novembre 2025: l'estrazione dei numeri vincenti partono alle ore 20:00 in diretta su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri in tempo reale i risultati di questa sera per le lotterie: al SuperEnalotto un jackpot da 76,2 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda e da allora è ancora caccia al montepremi milionario.

Estrazione Lotto oggi, martedì 11 novembre 2025: i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 11 novembre 2025 parte alle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti estratti su tutte le ruote. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratti questa sera anche tutti i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su tutte le ruote.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 11 novembre

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 11 novembre 2025 mette in palio un jackpot pari a 76,2 milioni di euro per la sestina vincente. Per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, con vincite, quote e premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale: i numeri oro, doppio oro e extra di martedì 11 novembre

L'estrazione del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di martedì 11 novembre:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di martedì 11 novembre saranno estratti a partire dalle 20:00:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultima estrazioni

Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 11 novembre 2025 con i risultati in aggiornamento sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 83 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 104 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 114 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 70 concorsi
  • 56 – Milano: non pervenuto da 83 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 78 estrazioni
  • 89 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 100 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 94 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 91 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 127 concorsi

