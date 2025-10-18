Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 18 ottobre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 ottobre 2025: vincite, quote e risultati in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00 con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto, i numeri Jolly e Superstar del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati delle estrazioni di oggi in tempo reale: al SuperEnalotto un jackpot che continua a salire: questa sera in palio 68 milioni di euro.
Estrazione Lotto di sabato 18 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:
- Bari: 23 – 3 – 54 – 34 – 30
- Cagliari: 49 – 14 – 25 – 9 – 37
- Firenze: 32 – 45 – 15 – 59 – 29
- Genova: 3 – 66 – 68 – 90 – 85
- Milano: 88 – 15 – 21 – 41 – 27
- Napoli: 79 – 72 – 84 – 27 – 1
- Palermo: 23 – 3 – 73 – 25 – 4
- Roma: 11 – 67 – 24 – 13 – 59
- Torino: 72 – 59 – 84 – 75 – 26
- Venezia: 81 – 8 – 18 – 76 – 25
- Nazionale: 58 – 69 – 62 – 17 – 70
SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025, le estrazioni dei numeri vincenti
La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, venerdì 17 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 82 – 75 – 12 – 13 – 19 – 26
Numero Jolly: 50
Numero Superstar: 54
Jackpot: 34.500.000€
Estrazione 10eLotto di sabato 18 ottobre: i numeri oro, doppio oro e extra
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra: 3 – 8 – 11 – 14 – 15 – 21 – 23 – 25 – 32 – 45 – 49 – 54 – 59 – 66 – 67 – 68 – 72 – 79 – 81 – 88
Numero Oro: 23
Doppio Oro: 23, 3
I simboli del Simbolotto di oggi
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:
8-braghe
26-elmo
28-ombrello
22-balestra
40-quadro
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione.
- 74 – Bari: non viene estratto da 73 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 90 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 100 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 56 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 70 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 64 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 94 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 86 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 80 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 77 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 113 concorsi