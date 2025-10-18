Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 18 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 ottobre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto con numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto. Vincite e quote in aggiornamento su Fanpage.it dalle ore 20:00: al SuperEnalotto si vincono 68 milioni di euro.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 ottobre 2025: vincite, quote e risultati in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00 con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto, i numeri Jolly e Superstar del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati delle estrazioni di oggi in tempo reale: al SuperEnalotto un jackpot che continua a salire: questa sera in palio 68 milioni di euro.

Estrazione Lotto di sabato 18 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

  • Bari: 23 – 3 – 54 – 34 – 30
  • Cagliari: 49 – 14 – 25 – 9 – 37
  • Firenze: 32 – 45 – 15 – 59 – 29
  • Genova: 3 – 66 – 68 – 90 – 85
  • Milano: 88 – 15 – 21 – 41 – 27
  • Napoli: 79 – 72 – 84 – 27 – 1
  • Palermo: 23 – 3 – 73 – 25 – 4
  • Roma: 11 – 67 – 24 – 13 – 59
  • Torino: 72 – 59 – 84 – 75 – 26
  • Venezia: 81 – 8 – 18 – 76 – 25
  • Nazionale: 58 – 69 – 62 – 17 – 70
Immagine

SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025, le estrazioni dei numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, venerdì 17 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Leggi anche
SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 400mila euro nell’estrazione di venerdì 17 ottobre: ecco dove

Combinazione vincente SuperEnalotto: 82 – 75 – 12 – 13 – 19 – 26
Numero Jolly: 50
Numero Superstar: 54
Jackpot: 34.500.000€

Immagine

Estrazione 10eLotto di sabato 18 ottobre: i numeri oro, doppio oro e extra

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra: 3 – 8 – 11 – 14 – 15 – 21 – 23 – 25 – 32 – 45 – 49 – 54 – 59 – 66 – 67 – 68 – 72 – 79 – 81 – 88

Numero Oro: 23

Doppio Oro: 23, 3

Immagine

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:

8-braghe

26-elmo

28-ombrello

22-balestra

40-quadro 

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 18 ottobre 2025, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione.

  • 74 – Bari: non viene estratto da 73 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 90 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 100 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 56 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 70 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 64 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 94 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 86 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 80 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 77 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 113 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Schlein attacca governo dopo il caso Ranucci. Meloni furiosa: "Vergogna, siamo al delirio"
Sigfrido Ranucci il giorno dopo l'attentato: "Davanti casa c'erano 400 persone, solidarietà da tutto il mondo"
Attentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti
Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti
Francesco Cancellato
Sigfrido Ranucci si affaccia dalla sede di Report e si commuove, manifestanti: "Siamo noi la scorta"
Perché Sigfrido Ranucci è sotto scorta dal 2009: le inchieste e le minacce rivolte alla sua famiglia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views