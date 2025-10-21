Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 21 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 21 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 67,1 milioni di euro.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 21 ottobre 2025
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 21 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 67,1 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto del 21 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

I numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di oggi, martedì 21  ottobre 2025 su tutte le ruote: l'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 minuto per minuto su Fanpage.it. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina, con tutti i numeri oro del Lotto, disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si ricorda che le estrazioni del Lotto avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Per seguire le estrazioni in tempo reale aggiorna questa pagina.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 18 ottobre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di martedì 21 ottobre 2025: i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 21 ottobre 2025 in diretta minuto per minuto dalle 20:00: i numeri vincenti estratti insieme ai numeri Jolly e Superstar. Il jackpot al SuperEnalotto vale 67,1 milioni di euro per la sestina fortunata: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato centrati cinque "5" da circa 37mila euro.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 21 ottobre: la combinazione vincente

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di martedì 21 ottobre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 21 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 74 – Bari: non viene estratto da 75 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 92 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 102 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 58 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 72 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 66 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 96 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 88 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 82 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 79 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 115 concorsi

Attualità
Attualità
