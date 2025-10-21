Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 21 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 21 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 67,1 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 21 ottobre 2025

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 21 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 67,1 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto del 21 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

I numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di oggi, martedì 21 ottobre 2025 su tutte le ruote: l'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 minuto per minuto su Fanpage.it. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina, con tutti i numeri oro del Lotto, disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si ricorda che le estrazioni del Lotto avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Per seguire le estrazioni in tempo reale aggiorna questa pagina.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di martedì 21 ottobre 2025: i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 21 ottobre 2025 in diretta minuto per minuto dalle 20:00: i numeri vincenti estratti insieme ai numeri Jolly e Superstar. Il jackpot al SuperEnalotto vale 67,1 milioni di euro per la sestina fortunata: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato centrati cinque "5" da circa 37mila euro.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 21 ottobre: la combinazione vincente

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di martedì 21 ottobre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 21 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

74 – Bari: non viene estratto da 75 concorsi

non viene estratto da 75 concorsi 8 – Cagliari: manca da 92 estrazioni

manca da 92 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 102 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 102 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 58 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 58 concorsi 47 – Milano: non pervenuto da 72 estrazioni

non pervenuto da 72 estrazioni 33 – Napoli: manca da 66 estrazioni

manca da 66 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 96 concorsi

non è stato estratto per 96 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 88 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 88 volte consecutive 4 – Torino: assente da 82 estrazioni

assente da 82 estrazioni 16 – Venezia: non è stato estratto per 79 volte consecutive

non è stato estratto per 79 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 115 concorsi

