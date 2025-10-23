Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 21 ottobre 2025, numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

I numeri vincenti dei giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 23 ottobre 2025, i risultati delle ultime estrazioni con vincite, quote e simboli del Simbolotto: i numeri oro, doppio oro e extra con Jolly e Superstar. Non è stato centrato il 6 al Superenalotto, nessun 5+1.
A cura di Redazione
Lotto e Superenalotto

I risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 23 ottobre 2025 con i numeri vincenti e le quote: il jackpot al Superenalotto riparte da 67,9 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 3 giocatori vincono oltre 54mila euro centrando il “5”.

Estrazione Lotto di giovedì 23 ottobre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, govedì 23 ottobre 2025, con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

  • Bari: 81 – 19 – 12 – 57 – 40
  • Cagliari: 20 – 69 – 66 – 49 – 48
  • Firenze: 39 – 15 – 41 – 70 – 69
  • Genova: 59 – 83 – 42 – 7 – 8
  • Milano: 42 – 25 – 2 – 14 – 68
  • Napoli: 29 – 28 – 38 – 56 – 82
  • Palermo: 8 – 28 – 32 – 90 – 74
  • Roma: 48 – 7 – 32 – 55 – 34
  • Torino: 31 – 85 – 24 – 54 – 87
  • Venezia: 86 – 72 – 67 – 69 – 34
  • Nazionale: 67 – 32 – 58 – 81 – 34

Sono stati estratti i numeri del Lotto di giovedì 23 ottobre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora l'82 sulla ruota Nazionale.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto di giovedì 23 ottobre 2025, i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, giovedì 23 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 29 – 42 – 7 – 68 – 62 – 73
Numero Jolly: 26
Numero Superstar: 21
Jackpot: 67.900.000€

Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di giovedì 23 ottobre 2025: 3 giocatori vincono 54.641,30 euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 68,6 milioni di euro per la prossima estrazione.

I numeri estratti al 10eLotto serale di giovedì 23 ottobre 2025

Di seguito, i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di giovedì 23 ottobre 2025 con numero oro, doppio oro e extra: 7 – 8 – 12 – 15 – 19 – 20 – 25 – 28 – 29 – 31 – 39 – 42 – 48 – 59 – 69 – 72 – 81 – 83 – 85 – 86.

Il numero Oro: 81
Il numero Doppio Oro: 81, 19
Numeri Extra: 2 – 14 – 23 – 32 – 38 – 41 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 66 – 67 – 70 – 90

I simboli del Simbolotto di giovedì 23 ottobre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di giovedì 23 ottobre 2025:

43 – FUNGHI
22 – BALESTRA
12 – SOLDATO
1 – ITALIA
33 – ELICA

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, sono pubblicate sul sito ufficiale di Sisal con i risultati delle ultime estrazioni:

  • Punti 6: 0 da € 0,00
  • Punti 5+1: 0 da € 0,00
  • Punti 5: 3 da € 54.641,30
  • Punti 4: 410 da € 406,28
  • Punti 3: 17.303 da € 29,02
  • Punti 2: 283.793 da € 5,50

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 31 – Bari: non viene estratto da 75 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 94 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 104 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 60 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 74 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 68 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 98 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 90 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 84 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 81 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 117 concorsi

