Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 21 ottobre 2025, numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
I risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 23 ottobre 2025 con i numeri vincenti e le quote: il jackpot al Superenalotto riparte da 67,9 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 3 giocatori vincono oltre 54mila euro centrando il “5”.
Estrazione Lotto di giovedì 23 ottobre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, govedì 23 ottobre 2025, con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:
- Bari: 81 – 19 – 12 – 57 – 40
- Cagliari: 20 – 69 – 66 – 49 – 48
- Firenze: 39 – 15 – 41 – 70 – 69
- Genova: 59 – 83 – 42 – 7 – 8
- Milano: 42 – 25 – 2 – 14 – 68
- Napoli: 29 – 28 – 38 – 56 – 82
- Palermo: 8 – 28 – 32 – 90 – 74
- Roma: 48 – 7 – 32 – 55 – 34
- Torino: 31 – 85 – 24 – 54 – 87
- Venezia: 86 – 72 – 67 – 69 – 34
- Nazionale: 67 – 32 – 58 – 81 – 34
Sono stati estratti i numeri del Lotto di giovedì 23 ottobre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora l'82 sulla ruota Nazionale.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di giovedì 23 ottobre 2025, i numeri vincenti
La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, giovedì 23 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 29 – 42 – 7 – 68 – 62 – 73
Numero Jolly: 26
Numero Superstar: 21
Jackpot: 67.900.000€
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di giovedì 23 ottobre 2025: 3 giocatori vincono 54.641,30 euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 68,6 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale di giovedì 23 ottobre 2025
Di seguito, i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di giovedì 23 ottobre 2025 con numero oro, doppio oro e extra: 7 – 8 – 12 – 15 – 19 – 20 – 25 – 28 – 29 – 31 – 39 – 42 – 48 – 59 – 69 – 72 – 81 – 83 – 85 – 86.
Il numero Oro: 81
Il numero Doppio Oro: 81, 19
Numeri Extra: 2 – 14 – 23 – 32 – 38 – 41 – 49 – 54 – 55 – 56 – 57 – 66 – 67 – 70 – 90
I simboli del Simbolotto di giovedì 23 ottobre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di giovedì 23 ottobre 2025:
43 – FUNGHI
22 – BALESTRA
12 – SOLDATO
1 – ITALIA
33 – ELICA
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, sono pubblicate sul sito ufficiale di Sisal con i risultati delle ultime estrazioni:
- Punti 6: 0 da € 0,00
- Punti 5+1: 0 da € 0,00
- Punti 5: 3 da € 54.641,30
- Punti 4: 410 da € 406,28
- Punti 3: 17.303 da € 29,02
- Punti 2: 283.793 da € 5,50
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 31 – Bari: non viene estratto da 75 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 94 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 104 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 60 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 74 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 68 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 98 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 90 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 84 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 81 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 117 concorsi