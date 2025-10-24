Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 24 ottobre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
I risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 24 ottobre 2025 con i numeri vincenti e le quote: il jackpot al Superenalotto riparte da 69,5 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 4 giocatori vincono 31mila euro centrando il “5”.
Estrazione Lotto di venerdì 24 ottobre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 24 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:
- Bari: 33 – 75 – 32 – 35 – 10
- Cagliari: 73 – 68 – 58 – 49 – 59
- Firenze: 31 – 11 – 21 – 13 – 69
- Genova: 27 – 35 – 21 – 42 – 59
- Milano: 22 – 11 – 64 – 62 – 19
- Napoli: 77 – 88 – 51 – 30 – 75
- Palermo: 4 – 43 – 72 – 59 – 45
- Roma: 84 – 58 – 60 – 46 – 23
- Torino: 13 – 27 – 31 – 86 – 49
- Venezia: 45 – 3 – 70 – 14 – 56
- Nazionale: 68 – 47 – 2 – 1 – 18
Sono stati estratti i numeri del Lotto di venerdì 24 ottobre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora l'82 sulla ruota Nazionale.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di venerdì 24 ottobre 2025, i numeri vincenti
La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, venerdì 24 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 5 – 90 – 31 – 84 – 23 – 12
Numero Jolly: 68
Numero Superstar: 77
Jackpot: 68.600.000€
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di venerdì 24 ottobre 2025: 4 giocatori vincono 31mila euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 69,5 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale di venerdì 24 ottobre 2025
Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di venerdì 24 ottobre 2025 con numero oro, doppio oro e extra:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 4 – 11 – 13 – 21 – 22 – 27 – 31 – 32 – 33 – 35 – 43 – 45 – 58 – 68 – 73 – 75 – 77 – 84 – 88
Il numero Oro: 33
Il numero Doppio oro: 33, 75
Numeri extra: 10-14-30-42-46-49-51-59-60-62-64-69-70-72-86
I simboli del Simbolotto di venerdì 24 ottobre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di venerdì 24 ottobre 2025.
11 – Topi
37 – Piano
5 – Mano
27 – Scala
28 – Ombrello
Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione
In aggiornamento vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 24 ottobre 2025 con i risultati delle ultime estrazioni sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 4 da € 31.754,72
- Punti 4: 894 da € 145,04
- Punti 3: 26.651 da € 14,62
- Punti 2: 327.231 da € 5,00
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 31 – Bari: non viene estratto da 76 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 95 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 105 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 61 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 75 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 69 estrazioni
- 65 – Palermo: non è stato estratto per 64 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 91 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 85 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 82 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 118 concorsi