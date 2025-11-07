Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 7 novembre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 7 novembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 74,7 milioni di euro.
A cura di Redazione
Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 7 novembre 2025
Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 7 novembre 2025
Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 7 novembre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 74,7 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto giovedì 7 novembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di giovedì 7 novembre 2025 partiranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, compresa la Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati di questa sera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 6 novembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di venerdì  7 novembre 2025: i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 7 novembre 2025: le estrazioni partiranno alle ore 20:00 e saranno comunicati anche i numeri Jolly e Superstar di questa sera. La sestina vincente tarda ancora ad arrivare, il jackpot sale a 74,7 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 7 novembre: la combinazione vincente

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 7 novembre 2025, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 7 novembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 81 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 102 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 112 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 68 concorsi
  • 56 – Milano: non pervenuto da 81 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 76 estrazioni
  • 89 – Palermo: non è stato estratto per 64 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 98 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 92 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 89 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 125 concorsi

