Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 3 gennaio 2025: numeri vincenti e quote Segui in diretta su Fanpage.it i risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 3 gennaio 2025, a partire dalle ore 20:00. Scopriamo le combinazioni vincenti e le quote in palio: il jackpot del Superenalotto è di 53,7 milioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 3 gennaio 2025

Segui in diretta su Fanpage.it, a partire dalle ore 20:00, le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di oggi, venerdì 3 gennaio 2025: dalle ore 20:00 le estrazioni di tutti i numeri e le combinazioni vincenti. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale numeri ritardatari, frequenti e vincenti di stasera. Il jackpot del Superenalotto sale a quota 53,7 milioni di euro.

In diretta dalle ore 20:00 saranno estratti i numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale: segui le estrazioni su Fanpage.it. Il montepremi del Superenalotto, è a quota 53,7 milioni di euro. Ci saranno per prime le estrazioni del Lotto con 10eLotto serale, la combinazione vincente del Superenalotto e infine i simboli del Simbolotto associati al Gioco del Lotto. Vincite e quote dopo le 20:00 da Sisal e Lottomatica.

Estrazione Superenalotto oggi venerdì 3 gennaio 2025, i numeri vincenti

L’estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 3 gennaio 2025, è la terza di questa settimana: dalle ore 20:00 i sei numeri vincenti con numeri Jolly e Superstar per un jackpot che sale a quota 53,7 milioni di euro, dopo l’ultima vincita milionaria a Riva del Garda. Verifica sul sito ufficiale del Superenalotto le vincite e i premi Winboxin palio stasera.

Lotto, i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, venerdì 3 gennaio 2025

L’estrazione dei numeri vincenti del Lotto sulle 11 ruote inizia in diretta dalle ore 20:00: per sapere chi ha vinto l’ambo, il terno, la quaterna e la cinquina di stasera, il sito ufficiale di Lottomatica pubblicherà per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le vincite da verificare sulla schedina. In diretta anche i simboli del Simbolotto di oggi.

Attenzione: i numeri estratti vanno verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale in diretta dalle ore 20:00 di oggi, venerdì 3 gennaio 2025 con tutti i numeri oro, doppio oro ed extra:

Vincite e quote Superenalotto di oggi, i risultati dell’ultima estrazione

Dopo le 20:00 sono disponibili vincite e quote dell’estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 3 gennaio 2025, con i risultati pubblicati da Sisal:

