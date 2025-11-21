Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 21 novembre 2025: numeri vincenti e quote

I numeri dei giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 21 novembre 2025 con i numeri vincenti, quote e vincite di questa sera in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento tutti i risultati: al SuperEnalotto un jackpot da 80,9 milioni di euro.
A cura di Redazione
Immagine
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 21 novembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Questa sera, aggiornando questa pagina, è possibile scoprire i risultati in tempo reale delle lotterie con vincite e quote: al SuperEnalotto si vincono 80,9 milioni di euro. La caccia al jackpot milionario non si arresta dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda: ancora nessun "6" centrato.

Estrazione Lotto di venerdì 21 novembre 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto di venerdì 21 novembre 2025 in diretta a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. I risultati con la verifica delle vincite disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di venerdì 21 novembre 2025: i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 21 novembre 2025 saranno resi noti dopo le 20: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi. Il jackpot di questa sera aggiudica 80,9 milioni di euro a chi indovina i sei numeri fortunati: nell'ultimo concorso vinti dieci "5" da più di 16mila euro.

Estrazioni del 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di venerdì 21 novembre 2025:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi sono estratti in associazione alle estrazioni del Lotto di venerdì 21 novembre:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno estratte vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 89 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 110 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 120 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 76 concorsi
  • 46 – Milano: non pervenuto da 72 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 84 estrazioni
  • 16 – Palermo: non è stato estratto per 54 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 106 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 72 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 78 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 133 concorsi

