Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 21 novembre 2025: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 21 novembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Questa sera, aggiornando questa pagina, è possibile scoprire i risultati in tempo reale delle lotterie con vincite e quote: al SuperEnalotto si vincono 80,9 milioni di euro. La caccia al jackpot milionario non si arresta dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda: ancora nessun "6" centrato.
Estrazione Lotto di venerdì 21 novembre 2025, i numeri vincenti
L'estrazione del Lotto di venerdì 21 novembre 2025 in diretta a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. I risultati con la verifica delle vincite disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di venerdì 21 novembre 2025: i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 21 novembre 2025 saranno resi noti dopo le 20: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi. Il jackpot di questa sera aggiudica 80,9 milioni di euro a chi indovina i sei numeri fortunati: nell'ultimo concorso vinti dieci "5" da più di 16mila euro.
Estrazioni del 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra
Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di venerdì 21 novembre 2025:
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi sono estratti in associazione alle estrazioni del Lotto di venerdì 21 novembre:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno estratte vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 89 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 110 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 120 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 76 concorsi
- 46 – Milano: non pervenuto da 72 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 84 estrazioni
- 16 – Palermo: non è stato estratto per 54 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 106 volte consecutive
- 88 – Torino: assente da 72 estrazioni
- 71 – Venezia: non è stato estratto per 78 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 133 concorsi