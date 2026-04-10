Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 10 aprile 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle 20 su Fanpage.it con vincite, quote e risultati in tempo reale. Il jackpot in palio oggi è da record con 147,4 milioni di euro in palio per la sestina fortunata.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 10 aprile 2026 in diretta dalle 20: aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di oggi in tempo reale per tutte le lotterie. Il jackpot al SuperEnalotto è da record, continua a salire e arriva a quota 147,4 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.58: la caccia al montepremi milionario non si ferma dall'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. In aggiornamento minuto per minuto anche tutti i numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e i simboli del Simbolotto. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 10 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 79 – 7 – 19 – 57 – 33

Cagliari: 62 – 76 – 31 – 54 – 48

Firenze: 72 – 11 – 41 – 48 – 6

Genova: 75 – 60 – 9 – 41 – 40

Milano: 79 – 28 – 27 – 18 – 48

Napoli: 2 – 33 – 78 – 19 – 74

Palermo: 81 – 44 – 31 – 63 – 69

Roma: 30 – 11 – 82 – 56 – 41

Torino: 7 – 43 – 50 – 18 – 82

Venezia: 8 – 19 – 36 – 7 – 75

Nazionale: 18 – 36 – 75 – 26 – 27

I simboli del Simbolotto associati al gioco del Lotto:

19 – Risata

4 – Maiale

24 – Pizza

28 – Ombrello

21 – Lupo

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di venerdì 10 aprile 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 10 – 90 – 3 – 58 – 13 – 17

Numero Jolly: 32

Numero Superstar: 7

Jackpot: 147.400.000€

10eLotto serale con numeri Extra nell'estrazione di venerdì 10 aprile 2026

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 19 – 28 – 30 – 31 – 33 – 41 – 43 – 44 – 60 – 62 – 72 – 75 – 76 – 79 – 81

Il numero Oro è 79

Il Doppio Oro è 79, 7

Numeri Extra: 6-18-27-36-40-48-50-54-56-57-63-69-74-78-82

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.