Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri vincenti e quote
I numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 10 aprile 2026 in diretta dalle 20: aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di oggi in tempo reale per tutte le lotterie. Il jackpot al SuperEnalotto è da record, continua a salire e arriva a quota 147,4 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n.58: la caccia al montepremi milionario non si ferma dall'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. In aggiornamento minuto per minuto anche tutti i numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e i simboli del Simbolotto. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Estrazioni Lotto 10 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:
- Bari: 79 – 7 – 19 – 57 – 33
- Cagliari: 62 – 76 – 31 – 54 – 48
- Firenze: 72 – 11 – 41 – 48 – 6
- Genova: 75 – 60 – 9 – 41 – 40
- Milano: 79 – 28 – 27 – 18 – 48
- Napoli: 2 – 33 – 78 – 19 – 74
- Palermo: 81 – 44 – 31 – 63 – 69
- Roma: 30 – 11 – 82 – 56 – 41
- Torino: 7 – 43 – 50 – 18 – 82
- Venezia: 8 – 19 – 36 – 7 – 75
- Nazionale: 18 – 36 – 75 – 26 – 27
I simboli del Simbolotto associati al gioco del Lotto:
- 19 – Risata
- 4 – Maiale
- 24 – Pizza
- 28 – Ombrello
- 21 – Lupo
SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di venerdì 10 aprile 2026
Combinazione vincente SuperEnalotto: 10 – 90 – 3 – 58 – 13 – 17
Numero Jolly: 32
Numero Superstar: 7
Jackpot: 147.400.000€
10eLotto serale con numeri Extra nell'estrazione di venerdì 10 aprile 2026
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 7 – 8 – 9 – 11 – 19 – 28 – 30 – 31 – 33 – 41 – 43 – 44 – 60 – 62 – 72 – 75 – 76 – 79 – 81
- Il numero Oro è 79
- Il Doppio Oro è 79, 7
- Numeri Extra: 6-18-27-36-40-48-50-54-56-57-63-69-74-78-82
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Altri contenuti utili:
- L'archivio storico delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto
- Come si gioca al Superenalotto
- Come si gioca al Lotto
- Tutti i numeri ritardatari del Lotto aggiornati
- Le nuove regole del Lotto
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