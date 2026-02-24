Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 24 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti 5 “5”
Effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 24 febbraio 2026. Su Fanpage.it la sestina fortunata del SuperEnalotto e i numeri vincenti delle lotterie, con i numeri oro, doppio oro e Extra del 10eLotto. Ancora nessun 6 o 5+1, indovinati 5 ‘5' da oltre 37mila euro. Il jackpot continua a salire.
Si ricorda che si può giocare fino alle 19.30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Consulta qui i risultati dell'ultima estrazione di sabato 21 febbraio.
Estrazioni del Lotto oggi, i numeri sulle ruote di martedì 24 febbraio 2026
Estratti i numeri vincenti del Lotto di martedì 24 febbraio 2026 su tutte le ruote, compresi i numeri oro. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disponibile la verifica delle vincite con i risultati di questa sera: i numeri sono consultabili anche sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione.
- Bari: 78 – 27 – 14 – 77 – 57
- Cagliari: 68 – 49 – 23 – 34 – 79
- Firenze: 26 – 39 – 73 – 52 – 59
- Genova: 15 – 38 – 45 – 58 – 79
- Milano: 19 – 70 – 76 – 68 – 30
- Napoli: 31 – 88 – 24 – 48 – 66
- Palermo: 57 – 65 – 35 – 85 – 49
- Roma: 45 – 71 – 47 – 46 – 76
- Torino: 44 – 42 – 33 – 20 – 9
- Venezia: 81 – 62 – 71 – 60 – 29
- Nazionale: 2 – 33 – 34 – 44 – 14
SuperEnalotto, l'estrazione dei numeri di martedì 24 febbraio 2026
Combinazione vincente SuperEnalotto: 4 – 87 – 23 – 26 – 45 – 18
Numero Jolly: 82
Numero Superstar: 29
Jackpot: 125.300.000€
Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto di martedì 24 febbraio 2026: le operazioni sono cominciate a partire dalle 20 di questa sera. Anche i numeri Jolly e Superstar per un jackpot del valore di 125,3 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario: l'ultima vincita è stata centrata a Desenzano del Garda un anno fa. La verifica delle vincite disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto, con i premi Winbox: su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni.
Numeri del 10eLotto serale abbinati al Lotto
Estratti i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto di martedì 24 febbraio 2026 associati all'estrazione del Lotto di oggi: 15 – 19 – 26 – 27 – 31 – 38 – 39 – 42 – 44 – 45 – 49 – 57 – 62 – 65 – 68 – 70 – 71 – 78 – 81 – 88
- Numero Oro; 78,
- Doppio Oro: 78, 27
- Numeri Extra: 14 – 23 – 24 – 33 – 34 – 35 – 46 – 47 – 48 – 52 – 58 – 73 – 76 – 77 – 85
Estrazioni Simbolotto di martedì 24 febbraio 2026
Ecco i simboli del Simbolotto estratti oggi, martedì 24 febbraio 2026:
- 25 – NATALE
- 34 – TESTA
- 31 – ANGURIA
- 3 – GATTA
- 13 – RANA
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 24 febbraio 2026 con le quote superstar pubblicati da Sisal:
- Punti 6: 0 da € 0,00
- Punti 5+1: 0 da € 0,00
- Punti 5: 5 da € 37.049,14
- Punti 4: 753 da € 258,71
- Punti 3: 28.052 da € 20,46
- Punti 2: 397.061 da € 5,00
Quote Superstar:
- 5 Stella: 0 da € 0,00
- 4 Stella: 3 da € 25.871,00
- 3 Stella: 127 da € 2.046,00
- 2 Stella: 1.883 da € 100,00
- 1 Stella: 11.798 da € 10,00
- 0 Stella: 24.875 da € 5,00
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.