Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 20 gennaio 2026: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 20 gennaio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti, vincite e quote di questa sera in diretta dalle 20:00 su questa pagina. Fanpage.it aggiornerà minuto per minuto i numeri di oggi: al SuperEnalotto il premio in palio sale a 108,2 milioni di euro per la sestina fortunata. L'ultima vincita milionaria risale al maggio 2025: continua la caccia al jackpot milionario. Consulta qui l'archivio di tutte le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Estrazione Lotto di martedì 20 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Per l'estrazione del Lotto di oggi, martedì 20 gennaio 2026 l'appuntamento è sempre a partire dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto. Verranno estratti anche i numeri oro del Lotto che corrispondono ai quinti numeri su ogni ruota. Le vincite e la verifica della schedina disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni anche sul canale ufficiale Youtube.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 20 gennaio 2026

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, martedì 20 gennaio 2026 sono in diretta dalle 20 su Fanpage.it: il jackpot sale a quota 102,8 milioni di euro per la combinazione dei sei numeri vincenti. Questa sera saranno estratti anche i numeri Jolly e SuperStar: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare anche i premi Winbox di oggi. Consulta qui i numeri ritardatari del SuperEnalotto.

Estrazioni 10eLotto serale di martedì 20 gennaio 2026: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di martedì 20 gennaio 2026:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di martedì 20 gennaio 2026:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito saranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 123 concorsi

– Bari: non viene estratto da 123 concorsi 55 – Cagliari: manca da 97 estrazioni

– Cagliari: manca da 97 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 154 volte consecutive

– Firenze: il numero non è stato estratto per 154 volte consecutive 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi

– Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 86 estrazioni

– Milano: non pervenuto da 86 estrazioni 3 – Napoli: manca da 71 estrazioni

– Napoli: manca da 71 estrazioni 52 – Palermo: non è stato estratto per 73 concorsi

– Palermo: non è stato estratto per 73 concorsi 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 63 volte consecutive

– Roma: non è stato sorteggiato per 63 volte consecutive 89 – Torino: assente da 105 estrazioni

– Torino: assente da 105 estrazioni 24 – Venezia: non è stato estratto per 69 volte consecutive

– Venezia: non è stato estratto per 69 volte consecutive 6 – Nazionale: manca da 97 concorsi

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.