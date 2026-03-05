Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 5 marzo 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 5 marzo 2026 in diretta con i numeri vincenti, i risultati e le quote di questa sera: dalle 20 su Fanpage.it estratti tutti i numeri fortunati dei concorsi. Al SuperEnalotto un premio da 129,6 milioni di euro.

In diretta minuto per minuto le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 5 marzo 2026 con numeri vincenti, quote e risultati dei concorsi di stasera: aggiorna questa pagina in tempo reale per scoprire chi vince il jackpot milionario al SuperEnalotto, che questa sera vale 129,6 milioni di euro. Questa sera estratti in tempo reale tutti i numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e la combinazione vincente al SuperEnalotto. L'ultima vincita milionaria registrata al SuperEnalotto risale allo scorso anno a Desenzano del Garda: continua la caccia al montepremi record. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazione del Lotto oggi, i numeri sulle ruote di giovedì 5 marzo 2026

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 5 marzo 2026 è in diretta a partire dalle 20:00: l'appuntamento è con i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote, compresa la Nazionale. Si ricorda che è possibile consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o il sito ufficiale del Gioco del Lotto per la verifica delle vincite: su Fanpage.it i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione e i risultati dell'estrazione dello scorso martedì.

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 2 – 47 – 84 – 1 – 21

Cagliari: 21 – 15 – 89 – 19 – 68

Firenze: 45 – 4 – 40 – 30 – 84

Genova: 1 – 5 – 38 – 83 – 56

Milano: 65 – 21 – 83 – 79 – 18

Napoli: 33 – 7 – 39 – 56 – 65

Palermo: 23 – 51 – 85 – 58 – 29

Roma: 47 – 49 – 67 – 29 – 89

Torino: 81 – 43 – 85 – 82 – 53

Venezia: 29 – 85 – 1 – 66 – 72

Nazionale: 75 – 9 – 26 – 29 – 34

SuperEnalotto, l'estrazione dei numeri di giovedì 5 marzo 2026

In diretta l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 marzo 2026 con un montepremi record che sale a 129,6 milioni di euro per la sestina vincente: l'ultima vincita milionaria risale allo scorso anno a Desenzano del Garda, da allora il jackpot continua a crescere. In tempo reale estratti anche i numeri Jolly e SuperStar: per la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto. Su Fanpage.it l'archivio delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 62 – 78 – 63 – 39 – 7 – 23

Numero Jolly: 22

Numero Superstar: 35

Jackpot: 129.600.000€

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto di oggi

I numeri vincenti del 10eLotto serale di oggi, giovedì 5 marzo 2026, con i numeri oro, doppio oro e Superstar:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 15 – 21 – 23 – 29 – 33 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 65 – 81 – 84 – 85 – 89

Il numero Oro è 2

Il Doppio Oro è 2, 47

Numeri Extra: 18-19-30-38-39-40-53-56-58-66-67-68-79-82-83

Estrazioni Simbolotto di giovedì 5 marzo 2026

I simboli del Simbolotto abbinati all'estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo 2026:

41 – Buffone

27 – Scala

24 – Pizza

21 – Lupo

5 – Mano

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.