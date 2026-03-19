Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 19 marzo 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 19 marzo 2026: segui in diretta minuto per minuto le estrazioni di questa sera su Fanpage.it dalle ore 20. In aggiornamento numeri vincenti, quote e risultati: al SuperEnalotto si vincono 136,4 milioni di euro per chi indovina la sestina vincente.

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Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta oggi, giovedì 19 marzo 2026 con i numeri vincenti estratti in tempo reale su Fanpage.it dalle ore 20. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni minuto per minuto sulle 11 ruote del Lotto e per conoscere le combinazioni fortunate del SuperEnalotto e 10eLotto serale. Al SuperEnalotto questa sera si vincono 136,4 milioni di euro per la sestina vincente: l'ultima vincita milionaria è stata registrata a Desenzano del Garda e da allora continua la caccia al jackpot milionario. Su Fanpage.it i numeri vincenti dell'ultimo concorso dello scorso martedì: si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione e che si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di giovedì 19 marzo 2026

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 19 marzo 2026 parte dalle 20 in diretta su Fanpage.it: i numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto, compresa la ruota Nazionale saranno estratti minuto per minuto su questa pagina, insieme ai numeri oro del Lotto. Si consiglia di consultare i numeri vincenti di questa sera per la verifica delle vincite, il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure il sito ufficiale del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

BARI:

CAGLIARI:

FIRENZE:

GENOVA:

MILANO:

NAPOLI:

PALERMO:

ROMA:

TORINO:

VENEZIA:

NAZIONALE:

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri di giovedì 19 marzo 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 19 marzo 2026 parte dalle 20 su Fanpage.it con i numeri fortunati di questa sera insieme a Jolly e Superstar: in palio un jackpot da 136,4 milioni di euro. Continua la caccia alla dea bendata, che tarda ancora ad arrivare per il 6 milionario: l'ultima vincita della sestina vincente è stata registrata a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it è possibile consultare l'archivio delle estrazioni passate, mentre sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di questa sera.

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

Estratti in tempo reale anche i numeri del 10eLotto serale abbinato all'estrazione del Lotto: di seguito verranno comunicati i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 19 marzo 2026.

Estrazioni Simbolotto di giovedì 19 marzo 2026

Di seguito il Simbolotto di giovedì 19 marzo 2026 con tutti i simboli estratti e associati al Lotto di questa sera:

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Pubblicate dopo le 20 quote e vincite del SuperEnalotto sul sito ufficiale di Sisal per l'estrazione di giovedì 19 marzo 2026:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

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