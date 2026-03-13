Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto oggi venerdì 13 marzo 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 13 marzo 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 133,7 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 13 marzo 2026

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In diretta le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi con i numeri vincenti di venerdì 13 marzo 2026 e le quote dei concorsi di stasera. Segui in tempo reale a partire dalle ore 20 su questa pagina i numeri su tutte le ruote, il 10eLotto serale abbinato e la combinazione vincente del Superenalotto. Al Superenalotto di questa sera in palio un jackpot di 133,7 milioni di euro per chi centra il sei fortunato. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Si può giocare tutti i giorni delle estrazioni, martedì, giovedì, venerdì e sabato, fino alle 19:30.

Su questa pagina troverai i risultati vincenti dell'estrazione di giovedì 12 marzo 2026.

Estrazione del Lotto, i numeri sulle ruote di venerdì 13 marzo

Avvenuta l'estrazione dei numeri del concorso del Lotto di venerdì 13 marzo 2026. Sono stati comunicati i numeri estratti sulle 10 ruote, tra cui quella Nazionale, da Agenzia delle Entrate e dei Monopoli: è consigliata la verifica sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. I giorni delle estrazioni settimanali sono martedì, giovedì, venerdì e sabato. Su Fanpage.it i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

Qui i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di stasera

Bari: 84 – 21 – 49 – 24 – 14

Cagliari: 49 – 78 – 42 – 9 – 47

Firenze: 46 – 51 – 72 – 86 – 18

Genova: 72 – 71 – 5 – 80 – 83

Milano: 58 – 21 – 35 – 68 – 60

Napoli: 50 – 80 – 25 – 51 – 6

Palermo: 61 – 24 – 75 – 26 – 87

Roma: 15 – 44 – 1 – 54 – 66

Torino: 72 – 21 – 31 – 66 – 14

Venezia: 5 – 45 – 34 – 50 – 69

Nazionale: 7 – 13 – 60 – 63 – 81

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri di venerdì 13 marzo 2026

I numeri dell'estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 13 marzo 2026, comunicati dopo le ore 20 di stasera. Il concorso di questa sera mette in palio un jackpot di 133,7 milioni di euro. Tarda ancora ad arrivare la sestina vincente: cresce l'attesa per il sei milionario. Su Fanpage.it trovate il nostro archivio storico delle estrazioni precedenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Sul sito ufficiale del Superenalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 3 – 11 – 13 – 53 – 20 – 61

Numero Jolly: 88

Numero Superstar: 43

Jackpot: 133.700.000€

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

I numeri vincenti del 10eLotto serale collegati all'estrazione del Lotto di venerdì 13 marzo 2026 aggiornati dopo le estrazioni avvenute alle ore 20.

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 5 – 15 – 21 – 24 – 25 – 35 – 42 – 44 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 58 – 61 – 71 – 72 – 78 – 80 – 84

Il numero Oro è 84

Il Doppio Oro è 84, 21

Numeri Extra: 1-9-14-18-26-31-34-47-54-60-66-68-75-83-86

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di venerdì 13 marzo 2026.

17 – Sfortuna

18 – Cerino

24 – Pizza

27 – Scala

26 – Elmo

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le quote del concorso del Superenalotto e del Superstar di venerdì 13 marzo 2026 in diretta dopo le estrazioni, con i risultati sul sito ufficiale Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Altri contenuti utili:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.