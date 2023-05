Esce di casa in bici per recarsi al lavoro ma scompare nel nulla, Leonardo trovato morto a 23 anni La conferma della morte di Leonardo Cudini è arrivata dal Sindaco di Codroipo. Il ragazzo di 23 anni era scomparso nel nulla a metà giornata di sabato scorso quando aveva inforcato la sua bicicletta per recarsi la lavoro in un ristorante della zona dove non è mai arrivato.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Leonardo Cudini, il ragazzo di 23 anni scomparso nel nulla da Codroipo dopo essere uscito di casa per recarsi al lavoro. Dopo due giorni di ricerche, il corpo senza vita del 23enne è stato ritrovato nella mattinata di oggi, lunedì 22 magio, in una zona di campagna del Codroipese, in provincia di Udine.

La conferma della morte di Leonardo Cudini è arrivata dal Sindaco Guido Nardini. "Le ricerche di Leonardo Cudini sono terminate qualche minuto fa, deludendo purtroppo le speranze di tutti noi. Ringrazio lo sforzo e lo slancio di generosità dei moltissimi che nelle ultime ore hanno supportato il lavoro egregio dei Volontari Vigili del Fuoco, della Protezione Civile di Codroipo, dei Carabinieri e dei militari" ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo: "Vi chiedo di non dimenticare questa solidarietà e questo profondo senso del dovere mentre, silenziosamente e con rispetto, ci stringiamo attorno alla famiglia e a tutti quanti avevano a cuore Leonardo"

Leonardo Cudini era sparito nel nulla a metà giornata di sabato scorso quando aveva inforcato la sua bicicletta per recarsi la lavoro in un ristorante della zona. Il giovane era uscito intorno alle 12 e un’ora dopo avrebbe dovuto prendere servizio nel locale dove però non è mai arrivato.

L’allarme era scattato alcune ore dopo quando dal ristorante lo hanno cercato a casa e il padre non è riuscito in alcun modo a contattarlo. Lo stesso genitore faceva lanciato un appello sui social dopo averne denunciato alla scomparsa alle forze dell’ordine. Il 23enne infatti non aveva portato con sé il portafogli né i documenti e il suo telefono ha smesso di squillare verso le 3 di notte di domenica.

Le ricerche, avviate domenica mattina sono perseguite per l’intera giornata festiva ma senza esito nonostante diverse segnalazioni. In campo erano stati schierati decine di uomini tra Vigili del fuoco e volontari delle squadre comunali di Protezione civile di Codroipo e Talmassons, attivate dalla Sala operativa regionale della Protezione civile Friuli Venezia Giulia, oltre alle forze dell'ordine.

Nelle ultime ore le ricerche si erano concentrate in particolare lungo il greto del fiume Tagliamento per poi essere sospese durante la notte. Sul posto era stata allestita anche una base operativa dei Vigili del Fuoco e oggi alle ricerche si erano uniti anche altri volontari di Protezione civile e squadre cinofile coadiuvate anche dall’elicottero del Reparto Volo del comando Vigili del fuoco di Venezia.

Fino all’ultimo si è sperato potesse essere ritrovato in vita magari vittima di un incidente che lo aveva immobilizzato ma purtroppo questa mattina, poche ore dopo la ripresa delle ricerche, è arrivata la tragica scoperta.