Due bagnini distratti al cellulare non notano ragazzina in difficoltà in mare: multati I fatti a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. I due non si sono accorti che la minore stava annaspando in acqua. A salvarle la vita è stato il titolare dello stabilimento balneare vicino.

A cura di Biagio Chiariello

Non si sono accorti che una giovanissima bagnante stava annaspando in mare: erano impegnati a guardare il cellulare i due bagnini in servizio in un lido di Margherita di Savoia (comune di 11 157 abitanti della provincia di Barletta-Andria-Tranim in Puglia) multati nei giorni scorsi dal personale della locale Capitaneria di porto per oltre 2mila euro.

Invece di soccorrere la minore che stava per annegare in mare, avevano gli occhi puntati sullo smartphone. È stato il titolare dello stabilimento balneare vicino ad intervenire e trarre in salvo la ragazzina. E così è scattata la sanzione.

Una situazione ben diversa da quella che ha visto protagonista sempre una bagnina a La Spezia: la 18enne è stata vittima di una vera e propria vendetta da parte di un gruppo di giovani ai quali l'assistente al salvataggio sulla spiaggia di Fiumaretta, frequentatissimo lido del comune di Ameglia, aveva sequestrato un pallone (negli stabilimenti balneari vige il divieto di giocare tra i bagnanti).

La multa a Margherita di Savoia è stata comminate nell’ambito dell’attività di controllo svolta dalla guardia costiera. Sanzionato anche un pescatore di 70 anni che avrebbe pescato 20 chili di vongole in un giorno, violando così il limite giornaliero di 5 chili previsto dalla legge per la pesca sportiva. L'anziano sistemava il pescato in secchi e, poi, lo vendeva ai bagnanti degli stabilimenti, senza però aver ottenuto il bollo sanitario obbligatorio. L'uomo, segnalato alla guardia di finanza per accertamenti fiscali, è stato multato per 4mila euro. Le vongole sono state invece ributtate in mare.