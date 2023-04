Dramma della solitudine a Rimini, trovata morta da settimane: vicini allarmati dal cattivo odore Il cadavere di un’anziana di 83 anni è stato rinvenuto oggi, presumibilmente tre settimane dopo il decesso, in un’abitazione di Rimini. Disposta l’autopsia.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una anziana donna è stata trovata morta nella sua abitazione e presumibilmente il decesso risale almeno a tre settimane fa. È l’ennesimo dramma della solitudine quello che arriva oggi da Rimini.

Il cadavere della signora, una donna di ottantatré anni, è stato rinvenuto in un'abitazione di viale Regina Margherita. Come spesso succede, a dare l’allarme sono stati dei vicini di casa che hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri perché insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’appartamento.

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 aprile, i carabinieri sono quindi intervenuti sul posto e con l'ausilio dei vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione al primo piano di una palazzina al civico 155 di viale Regina Margherita. A quel punto la macabra scoperta: in casa c'era il corpo ormai senza vita della donna.

Il forte odore che arrivava dalla casa aveva fatto temere il peggio ed effettivamente il corpo della signora era in avanzato stato di decomposizione. Lo stesso appartamento visibilmente in stato di abbandono da tempo.

Probabilmente l’anziana – che a quanto si apprende viveva da sola nella sua casa di viale Regina Margherita – è morta per cause naturali (la prima ricognizione cadaverica non avrebbe portato alla luce segni compatibili con l’azione di altre persone), ma il magistrato di turno, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha comunque disposto l'autopsia sui resti dell'83enne per chiarire con esattezza l’accaduto e ha anche disposto il sequestro dell’abitazione.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 e i necrofori di Amia.