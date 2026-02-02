Dopo la morte della moglie diventa sacerdote: don Carlo Dei Lazzaretti celebra le nozze di uno dei suoi figli

Carlo Dei Lazzaretti, 72 anni di Lecce, ha celebrato le nozze di suo figlio in Messico: da tre anni infatti, dopo la morte della moglie, è diventato sacerdote e si è trasferito in missione in America Latina.

Carlo Dei Lazzaretti con suo figlio e sua nuora

Carlo Dei Lazzaretti ha 72 anni, originario di Lecce. Da tre anni è diventato parroco e ora ha celebrato il matrimonio di suo figlio. La vocazione infatti è arrivata per Carlo dopo aver cresciuto tre figli ed è diventato nonno di cinque nipoti. E soprattutto dopo la morte della moglie. Chi lo conosce ha detto che per questo lutto ha vissuto una profonda crisi superata solo con la fede. Ecco quindi la decisione di farsi prete. E per il Vaticano chi è vedovo e ha figli può diventare sacerdote.

Il 72enne ha iniziato la sua nuova vita al Centro Servo di Yahvè di Porto San Giorgio, nelle Marche, insieme a centinaia di aspiranti seminaristi guidati da Kiko Argüello e dall’équipe internazionale del Cammino neocatecumenale. Poi è entrato nel seminario Redemptoris Mater di Puebla. Infine è stato ordinato sacerdote il 10 febbraio 2023 nella cattedrale della città messicana dall’arcivescovo Víctor Sánchez Espinosa. Eppure il 72enne fino ad ora aveva vissuto una vita da ex commercialista e tributarista in Salento.

Una volta prete Dei Lazzaretti si è trasferito definitivamente in Messico, è in servizio nel quartiere popolare di Tres Cruces. In un primo momento i figli non avrebbero accettato la nuova vita del padre ma poi sì. Tanto che nella parrocchia messicana “La Sagrada Familia de Nazaret" Carlo Dei Lazzaretti ha celebrato le nozze del figlio Roberto e della moglie Sara. La festa dopo tre anni dalla nomina da sacerdote. La sua vocazione è iniziata nella parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, a Lecce, ed è continuata in Messico. Qui c'è stata la festa delle nozze con tutta la famiglia e con i nuovi parrocchiani del quartiere in cui è in servizio il 72enne.