Donna trovata morta in mare a Punta Ala, bagnanti dalla spiaggia vedono il corpo galleggiare Una donna, senza documenti, dall’apparente età di 35-40 anni è stata ritrovata morta in mare a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Indagano i carabinieri.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel mare di Castiglione della Pescaia, non lontano da Punta Ala, sulla costa di Grosseto, in Maremma. L'allarme è partito attorno alle 19.30 di oggi, venerdì 29 luglio, dallo stabilimento balneare Bagno Tartana a Punta Ala. I sanitari del 118 sono intervenuti in spiaggia pochi minuti dopo e hanno cercato di rianimare la donna, ma senza esito. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

Secondo alcune testimonianze, il corpo senza vita è stato visto galleggiare in acqua da chi si trovava in spiaggia ed è stato portato a riva. La persona recuperata in acqua con sé non aveva documenti per cui è stata identificata solo in un secondo momento.

Il punto del ritrovamento del corpo si trova alcune decine di chilometri a nord da dove si è verificata la collisione di sabato scorso fra una barca a vela e un motoscafo per la quale risulta ancora dispersa una donna, Anna Claudia Cartoni, l’ex ginnasta sessantenne che si trovava a bordo della barca a vela. Dopo le prime verifiche, tuttavia, è stato accertato che il ritrovamento di oggi non è collegato all’incidente.

La persona trovata morta sarebbe invece una quarantenne di Follonica. Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva deciso di fare il bagno nel tratto di mare di fronte alla spiaggia libera di Cala del Barbiere, a nord di Punta Ala. A riconoscere il corpo sarebbe stato il compagno.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Punta Ala, la Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e l'automatica di Grosseto. Era stato attivato anche l’elicottero Pegaso ma poi non è stato fatto intervenire. Per le indagini sono arrivati sulla spiaggia anche i carabinieri.