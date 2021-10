Chi è la 16enne travolta dal treno ad Acquaviva, Angela Giancaspero “era vicina ai binari con le cuffie” Una tragica fatalità quella avvenuta poco dopo le 20.45 di sabato 23 ottobre nella stazione ferroviaria di Acquaviva delle Fonti. Ma le polemiche non stanno mancando. A partire dall’ambulanza che, pare, sia arrivata in ritardo, passando per il “progetto di riqualificazione della stazione bloccato da anni”, come confermato dal sindaco del comune pugliese, Carlucci.

A cura di Biagio Chiariello

Un drammatica incidente, una tragica fatalità che ha lasciato sotto choc due comunità. Acquaviva delle Fonti e Cassano delle Murge piangono Angela Giancaspero, la 16enne morta sabato dopo essere stata travolta da un treno in Puglia. La giovane è stata risucchiata dall’intercity Lecce-Milano in transito a 100 chilometri all’ora mentre con le cuffiette calate sulle orecchie ascolta musica. La dinamica della tragedia è però tutta da chiarire: stando alle prime ricostruzioni, la 16enne era coi suoi amici ma ad un certo punto si sarebbe allontanata da loro per sedersi sulla banchina del secondo binario della stazione ferroviaria di Acquaviva, nei pressi della linea gialla proprio con le gambe penzoloni sulle rotaie. Non avrebbe dunque sentito arrivare il treno che arriva proprio perché indossava le cuffie e ascoltava musica probabilmente ad alto volume. Lo spostamento d’aria generato dalla corsa del convoglio l’avrebbe inghiottita non dandole scampo.

Polemiche dopo la tragedia del treno

I suoi amici hanno immediatamente chiamato un’ambulanza che — riferiscono testimoni oculari — sarebbe però giunta dopo 45 minuti. Sicuramente non ci sarebbe stato nulla da fare per salvare la vita di Angela, eppure su questo ritardo si stanno concentrando polemiche in queste ore. Ma non solo. La tragedia di sabato ha riacceso l'attenzione su quanto accade da tempo nella stazione ferroviaria di Acquaviva, punto di ritrovo per gruppi di giovani, come ha spiegato il sindaco Davide Francesco Ruggero Carlucci che solo poche ore prima dell'incidente – ha raccontato – si era recato nella stazione con la Polizia locale, invitando i ragazzi "a trascorrere il loro tempo in altri luoghi più sicuri della città". Ed è stato sempre lo stesso primo cittadino del comune pugliese, nelle scorse ore sulla sua pagina Facebook, a riferire di un progetto di riqualificazione della stazione proposto dal Comune ma di fatto fermo. "Sono trascorsi più di 7 anni da quando, con l'assessore Busto (scomparso proprio pochi giorni fa, ndr) – scrive Carlucci – proponemmo a Rfi di riqualificare l'area interna alla stazione per creare una velostazione, un luogo per cicloturisti come quelli che sono presenti ormai in molte località d'Europa. Dal 2014 il Comune, dopo mille incontri, progetti e alte peripezie burocratiche ha presentato un progetto ed è riuscito a ottenere 300mila euro dalla Regione ma tutto è fermo per incomprensibili cavilli".