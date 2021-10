Bari, 16enne investita e uccisa dal treno ad Acquaviva delle Fonti: era vicino ai binari con le cuffie Secondo una prima ipotesi, è probabile che la sedicenne non abbia sentito il treno arrivare proprio a causa delle cuffie o comunque perché era distratta mentre si intratteneva con gli amici. La stazione di Acquaviva delle Fonti infatti pare fosse abituale luogo di ritrovo di alcuni ragazzi della zona che l’avevano scelta come proprio luogo di passatempo.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in Puglia dove una ragazzina di 16 anni è morta investita da un treno in transito nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Le prime ipotesi parlano un tragico incidente visto che l’adolescente pare fosse seduta sulla banchina vicino ai binari e indossasse delle cuffiette per ascoltare musica. Il dramma si è consumato nella serata di sabato mentre la giovane vittima, originaria e residente nella vicina Cassano delle Murge, stava trascorrendo del tempo proprio in stazione con alcuni amici e coetanei. L’allarme è scattato intorno alle 20.30 quando un treno Intercity a lunga percorrenza, diretto verso nord, ha investito in pieno la giovane. Per la ragazzina purtroppo inutili i successivi soccorsi arrivati sul posto.

Secondo una prima ipotesi, è probabile che la sedicenne non abbia sentito il treno arrivare proprio a causa delle cuffie o comunque perché era distratta mentre si intratteneva con gli amici. La stazione di Acquaviva delle Fonti infatti pare fosse abituale luogo di ritrovo di alcuni ragazzi della zona che l’avevano scelta come proprio luogo di passatempo. A spiegarlo è stato lo stesso sindaco della cittadina barese. “Giusto un paio d'ore prima che avvenisse il terribile incidente, ho personalmente accompagnato gli agenti di Polizia locale in un giro di controllo in stazione durante il quale, dopo aver provato a dialogare con alcuni dei ragazzi che frequentano quel posto per capirne le ragioni, li abbiamo invitati a trascorrere il loro tempo in altri luoghi più sicuri della città” ha scritto il primo cittadino sui social subito dopo la tragedia, aggiungendo: “Non è certo la prima volta che ci ritroviamo a occuparci dei problemi di sicurezza che si presentano lungo la linea ferroviaria. Ora, però, è successo l'irreparabile. La nostra comunità si stringe intorno ai familiari e agli amici della vittima”. Sul tragico incidente e sull'esatta dinamica della tragedia però proseguono le indagini condotte dalla Polizia Ferroviaria.