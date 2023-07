Cagliari: neonato muore mentre la mamma lo sta allattando, la tragedia in piazza. Disposta autopsia La tragedia nella serata di ieri a Quartucciu. I genitori hanno cercato di rianimarlo: in loro aiuto sono arrivate altre persone che si trovavano in piazza e hanno praticato le manovre di rianimazione. Ma per il neonato non c’è stato niente da fare.

La madre lo stava allattando al seno quando improvvisamente si è accorta che aveva smesso di respirare. È morto così un bambino di appena 2 mesi di Quartucciu, piccolo comune alle porte di Cagliari. Il pubblico ministero del capoluogo sardo, Andrea Vacca, ha disposto l'autopsia per capire cosa sia accaduto. Non è chiaro infatti se il decesso sia dovuto ad una malformazione congenita, oppure ad un malore legato al caldo torrido di questi giorni.

Il dramma è avvenuto nella zona di piazza Raffaele Piras, intorno alle 22:30 di ieri 20 luglio. Il papà, di 35 anni, e la mamma di 33, con i nonni del piccolo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, si trovavano in piazza per prendere un po' di fresco vista le altissime temperature di questi giorni in Sardegna. La mamma lo stava allattando, quando si è accorta che Roberto non succhiava più e che non dava segni di vita a ogni sollecitazione.

Il padre lo ha preso in braccio e ha cercato di rianimarlo in qualche modo, poi sono intervenute anche altre persone presenti, due di loro con qualche conoscenza di pratiche di rianimazione. Pochi istanti dopo è arrivata anche l'ambulanza del 118, che già si trovava in zona. I medici hanno provato in tutti i modi a. rianimare il piccolo, ma non c'è stato nulla da fare.

Il corpicino del neonato, su disposizione del pm di turno, è stato trasferito al Policlinico universitario di Monserrato per l’autopsia. Ai carabinieri il compito di ricostruire i particolari della tragedia.

“Il nostro piccolo angioletto”, queste le parole di Pietro Pisu, sindaco di Quartucciu in ricordo della giovanissima vittima. “Ha colpito parecchio la popolazione”, commenta Pisu, “siamo tutti impotenti davanti alla morte. È una vera tragedia. Come amministrazione siamo pronti ad attivare ogni tipo di aiuto per il papà Andrea e per la mamma”.