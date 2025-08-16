Non è un paese per vecchi: la classifica delle migliori città europee per gli under 30

Col passare degli anni cambiano le esigenze e il modo di vivere la quotidianità. Di conseguenza anche il rapporto con l'ambiente che ci circonda si trasforma, in base all'età, il modo di rapportarsi al luogo in cui si vive. Per questo Time Out ha intervistato 18.500 residenti in tutto il mondo e ha incrociato le loro risposte con le analisi di un gruppo di esperti, per scovare le città migliori per la Generazione Z. Sono quelle che rispondono meglio alle esigenze degli under 30 in base a cibo, cultura, presenza di spazi verdi, percorribilità a piedi, facilità di incontrare nuove persone, movida notturna.

Quali sono le migliori città per la Gen Z

Visto che non tutte le generazioni la pensano allo stesso modo sulla vivibilità delle città, Time Out ha ordinato le risposte degli intervistati per età così da ottenere un quadro "anagrafico" delle città più popolari tra i rappresentanti della Generazione Z (chi è nato tra il 1998 e il 2012). Bangkok si è aggiudicata il primato su scala mondiale, soprattutto perché considerata una città economica, fattore determinante per la qualità della vita dei giovani. A seguire Melbourne e Città del Capo.

Copenaghen

Su scala europea, invece, c'è Copenaghen al primo posto, già premiata dai risultati dell'Happy City Index del 2025 che l'ha eletta la città più felice del mondo. Qui tutta la popolazione è felice, in particolare i giovani. Copenaghen ha ricevuto elogi su tutti i fronti: per sicurezza, stabilità, istruzione, trasporti pubblici, assistenza sanitaria e qualità della vita in general. Il 64% degli under 30 non lascerebbe il Paese, anche perché offre molto termini di intrattenimento culturale e vita notturna, c'è sempre tanto da fare tra musei, mercati, feste, castelli, bar. La capitale è quinta nell'elenco globale.

Barcellona

Al secondo posto (sesta su base mondiale) spicca una città spagnola, Barcellona, che ha ottenuto ottime valutazioni anche in termini di inclusività e anche per questo è amata dai ventenni e trentenni particolarmente desiderosi di un ambiente aperto e libero in cui vivere. Edimburgo si è invece assicurata il terzo posto grazie ai suoi sconfinati spazi verdi e agli spettacolari paesaggi naturali: è perfetta per la vita lenta, per vivere il contatto con la natura, per godersi lunghe passeggiate rilassanti.

Edimburgo

La sua elevata percorribilità a piedi ha ricevuto un tasso di approvazione dell'89%. Si è posizionata settima nella top 10 globale. Tasso di approvazione elevato sul fronte culturale, invece, per Londra: il 96% della Generazione Z che vive lì ha valutato positivamente questo aspetto. La capitale inglese è nona nella classifica mondiale.

Londra

La classifica delle città europee perfette per la Generazione Z