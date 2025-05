video suggerito

Qual è la città più felice del mondo del 2025: c'è una sola italiana tra le Gold Cities Il City Index 2025 premia la Danimarca: la sua capitale si aggiudica il primo posto. Tre le italiane in classifica: una è tra le Gold City.

A cura di Giusy Dente

Copenaghen

Cosa rende una città felice, un luogo dove vivere bene? Sono tanti i fattori da tenere in considerazione: la presenza di luoghi di cultura, la possibilità di interazioni sociali, il costo della vita, la mobilità, l'inquinamento ambientale. E questi, non a caso, sono solo alcuni degli elementi presi in considerazione per stilare l'Happy City Index, tornato per la sua sesta edizione.

Happy City Index 2025: le città in classifica

Happy City Index 2025 si compone di un totale di 200 città suddivise in medaglie d'oro (fino alla 31esima posizione), medaglie d'argento (dalla 32esima alla 100esima) e medaglie di bronzo (le ultime 99). Le Gold Cities si sono rivelate quelle più orientate al progresso e alla crescita dal punto di vista sociale ed economico, sono quelle che riflettono al meglio le esigenze dei residenti. Un team oltre 200 persone dislocate in tanti Paesi del mondo si è occupato di raccogliere ed elaborare i dati, soffermandosi su diversi indicatori. Sei le macro aree: governance (dalle strategie di sviluppo al sostegno alle ONG) cittadini (per esempio alfabetizzazione digitale e cosmopolitismo), salute (equilibrio lavoro-vita privata), mobilità (efficienza dei trasporti pubblici), economia (PIL, innovazione aziendale), ambiente (gestione dei rifiuti, presenza di aree verdi).

Zurigo

In cima alla classifica c'è la capitale della Danimarca che si è guadagnata il titolo di città più felice del pianeta: Copenaghen. E non è la sola città danese in classifica: il Paese ricorre tre volte in tutto in top 20. La capitale ha ottenuto un totale di 1039 punti, ottenendo risultati particolarmente positivi grazie al suo impegno per l'istruzione e l'innovazione, ma anche per il suo stile di vita lento. Qui si parla di hygge", una parola danese che racchiude una vera e propria filosofia di vita: indica il prendersi del tempo per sé lontano dalla frenesia della vita quotidiana, dedicandosi alle proprie passioni, alle persone care op semplicemente a godersi il silenzio, i piccoli piaceri della vita. Al secondo posto si è classificata Zurigo con un punteggio di 993, mentre al terzo posto si è classificata Singapore con 979. La Germania se l'è cavata bene: nelle prime 20 posizioni ci sono Monaco di Baviera, Berlino e Dresda.

Singapore

Quali sono le città italiane più felici

Tra le gold Cities c'è solo un'italiana: Milano. Del capoluogo lombardo si legge:

Istruzione e innovazione sono al centro dell'identità di Milano. Sebbene solo lo 0,4% della popolazione possieda una laurea magistrale, la città promuove un clima intellettuale in cui il 42% dei suoi residenti parla almeno una lingua straniera e il 55% possiede competenze digitali. Governance e trasparenza sono fondamentali per l'amministrazione. Con un'affluenza alle urne del 48% sia alle elezioni locali che a quelle sovranazionali, l'impegno civico è forte. L'assistenza sanitaria e il benessere sono priorità fondamentali per i residenti di Milano. La città offre servizi sanitari di alta qualità. L'aspettativa di vita è di 83 anni, a dimostrazione della solida infrastruttura sanitaria. Il sistema di trasporto di Milano è progettato per garantire efficienza e accessibilità. L'economia di Milano prospera grazie all'imprenditorialità e alle connessioni globali. Mantiene la sua posizione di destinazione attraente per gli investimenti internazionali e l'espansione aziendale.

Più in basso in classifica troviamo invece: Torino 38esima e Napoli al 170esimo posto.

La classifica delle città più felici del mondo

Copenaghen, Danimarca Zurigo, Svizzera Singapore Aarhus, Danimarca Anversa, Belgio Seul, Corea del Sud Stoccolma, Svezia Taipei, Taiwan Monaco di Baviera, Germania Rotterdam, Paesi Bassi Vancouver, Canada Vienna, Austria Parigi, Francia Helsinki, Finlandia Aalborg, Danimarca Berlino, Germania New York, Stati Uniti Dresda, Germania Bruxelles, Belgio Ginevra, Svizzera Porto, Portogallo Barcellona, Spagna Oslo, Norvegia Dublino, Irlanda Milano, Italia