stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Quali sono le capitali del divertimento 2025: la classifica di Time Out delle città dove è sempre festa

Time Out anche quest’anno ha realizzato la classifica delle città con la migliore vita notturna, dove ci si diverte di più. Ci sono due europee sul podio.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Parola d'ordine: divertimento. Quella appena diffusa da Time Out non è certo la classifica più adatta per chi, quando è in vacanza, è alla ricerca di relax, pace, riposo e tranquillità. È invece la classifica perfetta per chi è alla costante ricerca di cose da fare, di feste ed eventi, di luoghi e occasioni di incontro, di nuovi locali e nuove discoteche. Il magazine, infatti, anche quest'anno ha classificato le città del mondo in base al grado di divertimento: quelle, insomma, dove si fa più baldoria, le capitali della vita notturna e della movida.

Quali sono le capitali della movida 2025

Time Out anche quest'anno ha realizzato la classifica delle città migliori per chi è alla ricerca di divertimento. L'elenco è stato stilato sulla base di una serie di interviste fatte a migliaia di persone in centinaia di città del mondo. Ai partecipanti è stato chiesto di valutare sia la qualità che la convenienza della vita notturna della loro città: club, bar, pub, caffè, ritrovi di quartiere, piste da ballo, discoteche, locali notturni. Si è deciso di tenere solo la città con il punteggio più alto per ogni Paese. La classifica è stata esaminata anche da una giuria di esperti di vita notturna, tra cui i redattori di Time Out, giornalisti di arte e cultura, che hanno votato le loro preferite per contribuire ai punteggi finali.

La classifica 2025 è molto diversa dalla classifica 2024. L'anno scorso sul podio c'erano Rio De Janeiro (Brasile), Manila (Filippine) e Berlino (Germania). Stavolta nelle prime tre posizioni spiccano invece La Vegas, Madrid e Parigi, con la capitale tedesca scivolata in quinta posizione dopo Shanghai. La città del Nevada l'ha spuntata per le sue caratteristiche uniche e la sua offerta sconfinata di locali e luoghi di ritrovo di ogni tipo. Altra europea in classifica è Brighton (Inghilterra) definita "una delle città più diversificate e inclusive al mondo, qualità che si riflette nella sua vita notturna eclettica e queer-friendly". Varsavia, Amsterdam, Medellin e Atene completano il quadro delle europee selezionate. Purtroppo, per il 2025 così come per il 2024 non ce l'ha fatta nessuna italiana.

Leggi anche
"Ho visitato 26 città europee, la peggiore è italiana": la classifica della travel blogger

La classifica delle città con la migliore vita notturna

  1. Las Vegas
  2. Madrid
  3. Parigi
  4. Shanghai
  5. Berlino
  6. Melbourne
  7. Brighton
  8. Città del Messico
  9. Dubai
  10. Mumbai
  11. Città del Capo
  12. Varsavia
  13. Bangkok
  14. Lagos
  15. Il Cairo
  16. Riyad
  17. Amsterdam
  18. Medellín
  19. Marrakech
  20. Atene
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Film
e serie tv
Ne Il Diavolo Veste Prada 2 c'è un abito di metallo e una borsa con catena del WC
Dove si trova il castello di Mercoledì Addams: le location della seconda stagione
Dove si trova il castello di Mercoledì Addams: le location della seconda stagione
Meryl Streep diva in rosso sul set, i tacchi giocano un brutto scherzo e cade
Meryl Streep diva in rosso sul set, i tacchi giocano un brutto scherzo e cade
Quanto costano le scarpe "con le ali" di Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2
Quanto costano le scarpe "con le ali" di Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2
Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai
Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai
Il Diavolo Veste Prada 2, cosa ci dicono i primi look: addio maglione ceruleo, ora Andy è la virago della moda
Il Diavolo Veste Prada 2, cosa ci dicono i primi look: addio maglione ceruleo, ora Andy è la virago della moda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views