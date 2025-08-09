Quali sono le capitali del divertimento 2025: la classifica di Time Out delle città dove è sempre festa

Parola d'ordine: divertimento. Quella appena diffusa da Time Out non è certo la classifica più adatta per chi, quando è in vacanza, è alla ricerca di relax, pace, riposo e tranquillità. È invece la classifica perfetta per chi è alla costante ricerca di cose da fare, di feste ed eventi, di luoghi e occasioni di incontro, di nuovi locali e nuove discoteche. Il magazine, infatti, anche quest'anno ha classificato le città del mondo in base al grado di divertimento: quelle, insomma, dove si fa più baldoria, le capitali della vita notturna e della movida.

Quali sono le capitali della movida 2025

Time Out anche quest'anno ha realizzato la classifica delle città migliori per chi è alla ricerca di divertimento. L'elenco è stato stilato sulla base di una serie di interviste fatte a migliaia di persone in centinaia di città del mondo. Ai partecipanti è stato chiesto di valutare sia la qualità che la convenienza della vita notturna della loro città: club, bar, pub, caffè, ritrovi di quartiere, piste da ballo, discoteche, locali notturni. Si è deciso di tenere solo la città con il punteggio più alto per ogni Paese. La classifica è stata esaminata anche da una giuria di esperti di vita notturna, tra cui i redattori di Time Out, giornalisti di arte e cultura, che hanno votato le loro preferite per contribuire ai punteggi finali.

La classifica 2025 è molto diversa dalla classifica 2024. L'anno scorso sul podio c'erano Rio De Janeiro (Brasile), Manila (Filippine) e Berlino (Germania). Stavolta nelle prime tre posizioni spiccano invece La Vegas, Madrid e Parigi, con la capitale tedesca scivolata in quinta posizione dopo Shanghai. La città del Nevada l'ha spuntata per le sue caratteristiche uniche e la sua offerta sconfinata di locali e luoghi di ritrovo di ogni tipo. Altra europea in classifica è Brighton (Inghilterra) definita "una delle città più diversificate e inclusive al mondo, qualità che si riflette nella sua vita notturna eclettica e queer-friendly". Varsavia, Amsterdam, Medellin e Atene completano il quadro delle europee selezionate. Purtroppo, per il 2025 così come per il 2024 non ce l'ha fatta nessuna italiana.

La classifica delle città con la migliore vita notturna