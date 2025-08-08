stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Fedez a Monte Carlo, quanto costa l’hotel di lusso con vista sul mare della costa azzurra

Piccola pausa di lavoro per Fedz, che sospende le vacanze in Sardegna per volare a Monte Carlo. Ecco quanto costa una notte nel resort di lusso in cui soggiorna il cantante.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Redazione Stile e Trend
0 CONDIVISIONI
Immagine

Piccola pausa dalla vacanza in Sardegna per Fedez, che è volato a Monte Carlo con un jet privato per lavoro. Il rapper era infatti la guest star della serata di ieri al Twiga di Monte Carlo, dove si è esibito in consolle. Per il suo soggiorno ha scelto un hotel di lusso e una suite con vista mare dall'arredamento molto particolare, il cui costo a notte in alta stagione è di quasi 3mila euro.

Fedez mostra la sua suite sulle stories di Instagram
Fedez mostra la sua suite sulle stories di Instagram

Fedez ama condividere dettagli di lusso delle sue vacanze e della sua vita quotidiana, tra Rolex e orologi dal valore elevato, abiti firmati, occhiali da sole coperti di diamanti, jet privati e mega ville con piscina, ogni "cosa preziosa" viene snocciolata e data in pasto al pubblico attraverso video e foto condivise sui social. Nei giorni scorsi il Fedez era in Sardegna in una mega villa in stile architettonico brutalista, con infinity pool, enorme giardino e campo da tennis. Villa di cui sono stati mostrati tutti gli angoli sul profilo ufficiale del cantante e che è la stessa che aveva affittato per le vacanze lo scorso anno.

Fedez mostra la sua suite sulle stories di Instagram
Fedez mostra la sua suite sulle stories di Instagram

Dopo l'arrivo in Costa Azzurra ha invece mostrato ai fan la suite vista mare che gli è stata assegnata per i giorni in cui sarà a Monte Carlo. L'hotel in cui soggiorna è il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e una suite vista mare in alta stagione ne complesso di lusso costa per una notte circa 2618 (come indicato sul sito del resort). Non è la prima volta che il cantante si reca a Monte Carlo, ci era già stato quest'anno per il ponte del 25 aprile, momento in cui aveva alloggiato all'Hotel Hermitage.

Leggi anche
Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza
Il giardino e le piscine dell’hotel a Monte Carlo
Il giardino e le piscine dell’hotel a Monte Carlo

L'ultimo hotel scelto dal rapper ha uno stile Art Decò. Oltre a una piscina all'aperto, una al chiuso e a un immenso parco verde che conduce alla discesa a mare privata, ha tre ristoranti, di cui uno con 2 stelle Michelin, gestiti dallo chef Marcel Ravin, l'accesso al disco club Jimmy'z e a una SPA esclusiva.

La suite vista mare dell’hotel a Monte Carlo
La suite vista mare dell’hotel a Monte Carlo

La suite in cui soggiorna Fedez è quella con vista mare con salottino, camera da letto e ampia terrazza con affaccio sulla costa. Gli arredi prevedono uno stile che ricorda il dopamine decor, composto con poltrone e sedie dalle linee arrotondate e pezzi d'arredo dai colori lucidi e decisi, il tutto accompagnato da fantasie a righe oppure ondulate che offrono un tocco originale alla suite.

La camera da letto della suite vista mare dell’hotel a Monte Carlo
La camera da letto della suite vista mare dell’hotel a Monte Carlo
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Film
e serie tv
Ne Il Diavolo Veste Prada 2 c'è un abito di metallo e una borsa con catena del WC
Dove si trova il castello di Mercoledì Addams: le location della seconda stagione
Dove si trova il castello di Mercoledì Addams: le location della seconda stagione
Quanto costano le scarpe "con le ali" di Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2
Quanto costano le scarpe "con le ali" di Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2
Il Diavolo veste Prada 2, Emily è una business woman col tailleur gessato "rivisitato"
Il Diavolo veste Prada 2, Emily è una business woman col tailleur gessato "rivisitato"
Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai
Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai
Il Diavolo Veste Prada 2, cosa ci dicono i primi look: addio maglione ceruleo, ora Andy è la virago della moda
Il Diavolo Veste Prada 2, cosa ci dicono i primi look: addio maglione ceruleo, ora Andy è la virago della moda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views