Fedez a Monte Carlo, quanto costa l’hotel di lusso con vista sul mare della costa azzurra

Piccola pausa dalla vacanza in Sardegna per Fedez, che è volato a Monte Carlo con un jet privato per lavoro. Il rapper era infatti la guest star della serata di ieri al Twiga di Monte Carlo, dove si è esibito in consolle. Per il suo soggiorno ha scelto un hotel di lusso e una suite con vista mare dall'arredamento molto particolare, il cui costo a notte in alta stagione è di quasi 3mila euro.

Fedez mostra la sua suite sulle stories di Instagram

Fedez ama condividere dettagli di lusso delle sue vacanze e della sua vita quotidiana, tra Rolex e orologi dal valore elevato, abiti firmati, occhiali da sole coperti di diamanti, jet privati e mega ville con piscina, ogni "cosa preziosa" viene snocciolata e data in pasto al pubblico attraverso video e foto condivise sui social. Nei giorni scorsi il Fedez era in Sardegna in una mega villa in stile architettonico brutalista, con infinity pool, enorme giardino e campo da tennis. Villa di cui sono stati mostrati tutti gli angoli sul profilo ufficiale del cantante e che è la stessa che aveva affittato per le vacanze lo scorso anno.

Fedez mostra la sua suite sulle stories di Instagram

Dopo l'arrivo in Costa Azzurra ha invece mostrato ai fan la suite vista mare che gli è stata assegnata per i giorni in cui sarà a Monte Carlo. L'hotel in cui soggiorna è il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e una suite vista mare in alta stagione ne complesso di lusso costa per una notte circa 2618 (come indicato sul sito del resort). Non è la prima volta che il cantante si reca a Monte Carlo, ci era già stato quest'anno per il ponte del 25 aprile, momento in cui aveva alloggiato all'Hotel Hermitage.

Leggi anche Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza

Il giardino e le piscine dell’hotel a Monte Carlo

L'ultimo hotel scelto dal rapper ha uno stile Art Decò. Oltre a una piscina all'aperto, una al chiuso e a un immenso parco verde che conduce alla discesa a mare privata, ha tre ristoranti, di cui uno con 2 stelle Michelin, gestiti dallo chef Marcel Ravin, l'accesso al disco club Jimmy'z e a una SPA esclusiva.

La suite vista mare dell’hotel a Monte Carlo

La suite in cui soggiorna Fedez è quella con vista mare con salottino, camera da letto e ampia terrazza con affaccio sulla costa. Gli arredi prevedono uno stile che ricorda il dopamine decor, composto con poltrone e sedie dalle linee arrotondate e pezzi d'arredo dai colori lucidi e decisi, il tutto accompagnato da fantasie a righe oppure ondulate che offrono un tocco originale alla suite.