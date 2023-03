Valentina Ferragni ruggente alla Paris Fashion Week con l’abito leopardato side boobs Valentina Ferragni è alla Paris Fashion Week. Look animalier per la prima serata in città: l’abito leopardato è reso sexy dalla scollatura laterale side boobs.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Paco Rabanne

Terminata la Milano Fashion Week, a cui ha partecipato prendendo parte a diversi show in programma, Valentina Ferragni è volata in Francia, dove è invece in corso la Settimana della Moda parigina. Ha debuttato allo show di Dior, una delle sue Case di moda preferite, con calze a rete e micro bag scintillante. Poi, di sera, si è trasformata con un look più audace.

Valentina Ferragni, la prima serata parigina

Valentina Ferragni è a Parigi per la Fashion Week e sta alloggiando presso l'Hotel Lutetia Paris. La capitale sta accogliendo influencer, celebrities, modelle e fashion addicted da ogni parte del mondo: è giunta in città anche Chiara Ferragni, ospite fissa quando si tratta degli eventi più glamour del settore. Il calendario della manifestazione prevede sfilate delle principali Maison fino al 7 marzo.

Valentina Ferragni in Paco Rabanne

Lo show di Dior era uno dei più attesi. La Maison ha trasformato la passerella in un'enorme installazione, in omaggio a Catherine Dior (sorella del fondatore della Maison). Le modelle hanno sfilato tra le opere variopinte dell'artista Joana Vasconcelos, create per celebrare l'amore per la natura. L'imprenditrice dopo lo show di Dior si è goduta la sua prima serata parigina, ovviamente non senza un cambio d'abito.

Valentina Ferragni in Paco Rabanne

Ha puntato su un look deciso e di carattere, in stampa animalier. L'abito è un omaggio a uno stilista da poco scomparso: si tratta infatti di una creazione Paco Rabanne. L'abito leopardato con bretelline sottili e maxi spacco, lascia la schiena nuda: si sovrappongono una stampa animalier a base nera e una in marrone.

La caratteristica che lo rende sexy è l'ampia scollatura laterale: si chiama side boobs, perfetta da sfoggiare senza reggiseno proprio come in questo caso. Ha abbinato il vestito midi a un paio di sandali sabot neri con cinturino sottile e tacco alto a spillo, senza plateau. Sicuramente anche nei prossimi giorni l'influencer porterà con sé i follower nel dietro le quinte delle sfilate parigine e i fan sono curiosi di scoprire i suoi nuovi look.