Valentina Ferragni alle sfilate di Milano, colora il look coi fiocchi gonfiabili rosa Valentina Ferragni si è letteralmente vestita “coi fiocchi” alla sfilata Moschino della MFW.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Moschino

Dj set, cocktail party, feste: la Milano Fashion Week non è solo sfilate! L'evento è un appuntamento imperdibile per fashion addicted, influencer e celebrities, giunti in città da ogni parte del mondo per non perdersi gli show delle loro Maison del cuore. In questi giorni sono state avvistate Emma Roberts, Sienna Miller, Winnie Harlow, Bianca Balti, Lady Amelia Spencer e Lady Eliza Spencer (le nipoti di lady Diana), Dua Lipa. Sempre in prima fila, quando si tratta di moda e tendenze, è Valentina Ferragni, che anche quest'anno è ospite di tutti gli show.

Valentina Ferragni star della MFF

Il secondo giorno della Milano Fashion Week è stato denso di appuntamenti importanti: le Maison hanno anticipato le tendenze della prossima stagione e hanno mostrato al pubblico le nuove collezioni. Valentina Ferragni in mattinata è stata ospite di Prada, un brand che ama molto e di cui indossa spesso le creazioni.

La Maison ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2023-24 disegnata da Miuccia Prada e Raf Simons, fatta di abiti candidi e ricami floreali. Per l'occasione l'imprenditrice ha scelto un delicato outfit pink. Poi dopo un veloce cambio d'abito è stata la volta della sfilata di Moschino in serata, con un look decisamente diverso.

Il look di Valentina Ferragni allo show di Moschino

Il brand di Jeremy Scott ha fatto rivivere il punk, tra creste, pelle e total black. Per partecipare allo show Valentina Ferragni ha puntato sull'elemento caratterizzante la precedente collezione presentata dalla Maison, quella per la Primavera-Estate 2023. La linea, briosa e colorata, punta sugli accessori "gonfiabili": sì, proprio i galleggianti da mare, tra materassini e ciambelle. I cuscinetti diventano dettagli per impreziosire borse e vestiti e difatti, sull'outfit di Valentina Ferragni, spiccano proprio dei fiocchi rosa gonfiabili.

Uno è applicato sull'abito, appena sotto lo scollo a V: è un vestito nero a maniche lunghe, con gonna che arriva fino alle ginocchia, con spalline rinforzate e arricciature. Lo ha abbinato a un paio di semplici e intramontabili décolleté nere, aggiungendo una borsa perfettamente abbinata all'abito, perché è proprio lo stesso fiocco rosa gonfiabile. Immancabili i gioielli del suo brand, che indossa sempre nella quotidianità così come alle sfilate e sui red carpet, proprio perché (come raccontato a Fanpage.it) sono un prodotto di cui va molto fiera.