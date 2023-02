Milano Fashion Week, fiamme da Blumarine e sorrisi per Emporio Armani: le sfilate del secondo giorno Dalle fiamme di Blumarine all’allegria contagiosa di Emporio Armani, fino alla sinfonia di Prada: il meglio delle sfilate della giornata di venerdì alla Milano Fashion Week.

A cura di Beatrice Manca

Blumarine

La seconda giornata di sfilate della Milano Fashion Week ha visto protagonista Prada: la collezione Autunno/Inverno 2023-24, disegnata da Miuccia Prada e Raf Simons, è una sinfonia di abiti candidi e ricami floreali. La giornata si è aperta con le sfilate di Genny e Calcaterra, per poi proseguire con MM6 Maison Margiela e l'atteso show di Emporio Armani, che ha portato una ventata di allegria e ottimismo in passerella. Dalle fiamme di Blumarine alle streghe cool di Moschino, ecco i momenti migliori dalle sfilate.

L'esplosione di colore di Genny

I look monocromo si confermano la tendenza del prossimo Autunno/Inverno 2023-24. Genny punta sul sicuro in fatto di silhouette – dal tailleur avvitato all'abito scintillante – ma la palette colori ci fa innamorare perfino del giallo limone.

Genny Autunno/Inverno 2023–24

Le modelle sorridenti di Emporio Armani

Allineandosi alla sfilata maschile, Emporio Armani rivisita alcuni codici di inizio secolo tra bombette, pantaloni da cavallerizza, camicie bianche inamidate. Speravamo che almeno lui ci risparmiasse dagli stivali-calza in vernice nera, e invece no: ma il sorriso delle modelle e lo spirito gioioso della collezione, vivace e scintillante, basta e avanza per compensare.

Emporio Armani Autunno/Inverno 2023–24

La sfilata in fiamme di Blumarine

La sfilata di Blumarine incendia Milano – letteralmente! Sullo sfondo di una B fiammeggiante, le modelle sfilano come moderne streghe che non temono il rogo o novelle Giovanna D'Arco pronte a guidare un'armata. Gli abiti sensuali di Nicola Brognano si confermano l'oggetto del desiderio, ma è l'attitudine selvaggia a ribelle ad averci conquistato.

Blumarine Autunno/Inverno 2023–24

Le streghe glamour di Moschino

Tremate, tremate, le streghe son tornate: con l'ironia che lo caratterizza, il designer Jeremy Scott disegna una collezione invernale con abiti da fiaba. Solo che stavolta la fiaba è raccontata dal punto di vista dei cattivi: tra piume nere sul capo e giacche in pelle punk si sfiora l'effetto cosplay, evitato per un soffio grazie all'ironia disincantata di Moschino.