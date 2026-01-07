Stefano De Martino cambia look per Affari Tuoi Speciale Lotteria: prima volta in smoking e papillon

Stefano De Martino per Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia ha messo da parte il solito look con camicia bianca e pantaloni neri, senza giacca e cravatta, optando per smoking e papillon.

Una serata speciale richiede un look speciale e Stefano De Martino si è adeguato alla situazione. Il conduttore nella serata del 6 gennaio è stato al timone di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e vista l'importanza di questo tradizionale momento televisivo ha sfoggiato un look diverso dal solito, differente rispetto a quelli che è solito indossare quando entra nelle case degli italiani attraverso lo schermo televisivo.

Il game show si è trasformato per l'occasione in un momento di intrattenimento molto più grande, con tanti ospiti, momenti di musica e comicità. Tutto questo ha permesso di vincere la gara degli ascolti. Ma la vincita vera è quella di chi oggi sa di stringere tra le mani i biglietti fortunati estratti ieri, con ricchi premi in palio. La Dea Bendata si è fermata in particolare a Roma, dove qualcuno si è aggiudicato i fatidici 5 milioni di euro.

Il conduttore ormai è perfettamente a proprio agio tra i pacchi, ha ereditato il ruolo di Amadeus e lo sta portando avanti con successo, benché dall'altra parte ci sia la spietata concorrenza di Gerry Scotti con la sua Ruota della Fortuna. Nel programma Affari Tuoi ha abituato il pubblico a una sorta di "divisa": si veste, puntata dopo puntata, sempre nello stesso modo.

Il suo outfit nel game show è sempre lo stesso e si ripete per un motivo ben preciso: i suoi must have in studio sono camicia bianca con le maniche leggermente arrotolate, pantaloni sartoriali neri. Non mette mai la giacca né la cravatta. È una scelta stilistica ben precisa, che ha spiegato e difeso. Il suo stile, giovane ma molto curato, punta alla riconoscibilità: è un modo per distinguersi, per far sì che chi lo segue da casa possa comunque avere di lui un'immagine ben definita a cui affezionarsi. Ed è un'immagine nettamente diversa da quella del conduttore che l'ha preceduto nello stesso programma, a cui comunque i telespettatori erano abituati.

Ma c'è di più: questo outfit è un riferimento al suo passato, a quando da ragazzino lavorava come cameriere e parcheggiatore per pagarsi le lezioni di danza e mettere qualche soldo da parte. "Ragazzi, ogni lavoro ha la sua divisa" ha affermato in un'intervista. E lui ci tiene dunque a proseguire con questo rigore, questo rispetto nei confronti di chi ogni sera lo sceglie, dimostrandosi sempre attento e all'altezza del suo ruolo.

Per Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia ha fatto un piccolo strappo alla regola. Ha debuttato in smoking mettendo per la prima volta la giacca e un papillon. È una mise decisamente più formale ed elegante, che si adatta alla serata speciale, all'occasione: sapeva che avrebbe avuto davanti una platea molto più ampia. Ha dimostrato ancora una volta di saper stare perfettamente al suo posto e di avere molto a cuore la propria immagine, che però non vuole stravolgere.