Sophie Codegoni alla cena di gala, mostra il corpo dopo il parto con l’abito aderente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno partecipato a una serata organizzata per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati dell’Emilia Romagna.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni

Dopo il concertone Italia loves Romagna, organizzato per sostenere gli alluvionati dell'Emilia Romagna, anche la rivista Chi ha organizzato una serata speciale, per sostenere la popolazione colpita dall’alluvione e per raccogliere fondi. Infatti l'intero ricavato della cena, con oltre duecento invitati tra imprenditori e celebrities, sarà devoluto alla Regione attraverso un conto dedicato. L'evento si è svolto presso il Grand Hotel di Rimini: rima Il Gala Charity Dinner, poi la Cena Charity Vip e infine l'after party sulla spiaggia privata della struttura. Tra i presenti anche Sophie Codegoni col compagno Alessandro Basciano.

Sophie Copdegoni e Alessandro Basciano insieme all'evento

La coppia ha partecipato alla serata organizzata da Chi, andando in qualche modo a smentire le voci di crisi che corrono sui social da diversi giorni. Ai fan non sono sfuggiti due dettagli che li hanno messi in allarme: uno strano messaggio condiviso su Instagram dalla mamma dell'influencer unito al fatto che i due avessero smesso di seguirsi sui social. La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è iniziata al GF Vip: lì si sono conosciuti e innamorati. Usciti dal reality sono andati a convivere e hanno allargato la famiglia, accogliendo la piccola Celine nata il 12 maggio scorso. Gli ex gieffini pensano al matrimonio. La proposta è stata fatta in grande stile, sul red carpet di Venezia, ma non c'è ancora una data.

Il look della coppia

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ieri sono giunti a Rimini per la serata a scopo benefico organizzata da Chi. L'influencer è diventata mamma da poco più di un mese. Per l'occasione è apparsa in splendida forma con un abito lungo a collo alto effetto dolcevita, trasparente e con lingerie scura in vista al di sotto, in color blu navy. È una creazione firmata Saint Laurent che sul sito ufficiale della Maison costa 2290 euro. L'ha abbinata a un paio di sandali e a borsa color cipria con dettagli color oro, come il bracciale rigido al polso.

in foto: abito Saint Laurent

Completo total black oversize per Alessandro Basciano, che ha completato il look con T-shirt bianca e sneakers. Occhiali da sole scuri per entrambi e anzi, il neo papà ha avuto anche qualche indecisione sulla scelta dell'accessorio. Nelle Stories, Sohpie Codegoni ha testimoniato la preparazione per l'evento, svelando di aver impiegato meno tempo del suo compagno per vestirsi! "Sono io che aspetto lui, io sono pronta da mezz'ora, mentre lui è da 45 minuti che sceglie gli occhiali" ha detto, mostrando il compagno davanti allo specchio, intento nell'ardua scelta degli occhiali da sole, indeciso tra due modelli.