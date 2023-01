Soleil Sorge al GF Vip è anni ’90: bracciale da spalla e micro trecce per lo scontro con Luca Onestini Soleil Sorge ha ancora una volta sostituito Sonia Bruganelli al GF Vip 7 e non ha esitato a scontrarsi col suo ex Luca Onestini. Per la seconda esperienza da opinionista si è ispirata agli anni ’90 abbinando un tubino marrone a bracciale da spalla, treccine e sandali alla schiava.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda la puntata 26 del Grande Fratello Vip, il reality presentato da Alfonso Signorini arrivato alla sua settima edizione. Sonia Bruganelli è volata a New York con la famiglia per le vacanze di Natale e ha temporaneamente lasciato il posto da opinionista a un volto particolarmente noto ai fan della trasmissione: Soleil Sorge. Già la settimana scorsa l'influencer aveva lasciato tutti senza parole con la sua irriverenza e con il suo look da "dominatrice" ma è stato ieri che ha messo in mostra ancora una volta la sua ironia e la sua forza. Sul palco si è scontrata con l'ex fidanzato Luca Onestini (attualmente chiuso nella casa di Cinecittà) e per l'occasione non ha rinunciato allo stile.

Il tubino con lo scollo incrociato di Soleil

Se la scorsa settimana per tornare al GF Vip aveva puntato tutto sui maxi cuissardes neri, questa volta Soleil ha scelto un look in pieno stile anni '90, facendo concorrenza all'esperta social Giulia Salemi (ieri sera meravigliosa con una lunga sirena con la scollatura scultura). L'ex gieffina ha fatto il suo ingresso in studio poco prima di Luca Onestini, l'ex fidanzato con cui ha avuto un duro sconto in diretta, e ha lasciato il pubblico senza fiato con un aderentissimo tubino marrone. Si tratta di un modello sinuoso e fasciante, ha la gonna al ginocchio e la scollatura con delle fibbie incrociate che hanno dato vita a dei sensuali cut-out.

Il look di Soleil Sorge al GF Vip

Soleil con gli accessori anni '90

Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto in stile Nineties, dai sandali alla schiava col tacco color pastello al bracciale da spalla, per la precisione un modello "a serpente" che sembra essere fatto in tessuto. Per quanto riguarda l'acconciatura, Soleil è tornata alle sue tanto amate micro treccine che hanno spopolato durante la scorsa edizione del reality. Si è trasformata in una "guerriera amazzone" intrecciando i due ciuffi frontali, mentre ha lasciato sciolta il resto della chioma. Per quanto riguarda il make-up, invece, ha puntato su dei toni naturali ma ha aggiunto un tocco appariscente con una linea di eye-liner in verde scintillante. Continuerà a partecipare al reality anche quando tornerà la Bruganelli?