Sembrano sandali col calzino, ma sono stivali griffati: quanto costano le originali scarpe di Arisa Lo stile di Arisa nel tempo si è fatto più seducente e femminile. Il suo ultimo look è all’insegna dell’animalier, con un mini dress pitonato. Il pezzo forte però sono le originali scarpe griffate, che ricreano l’effetto “sandalo col calzino”.

Arisa indossa stivaletti Balenciaga

Arisa in questo periodo sta vivendo tante soddisfazioni dal punto di vista professionale. La sua carriera ha preso una svolta inaspettata, visto che la cantante è sempre più presente anche il televisione. Ha vestito i panni di giudice prima a X-Factor e poi a Il cantante mascherato, poi si è cimentata con successo nel ruolo di danzatrice: a Ballando con le Stelle ha vinto in coppia con Vito Coppola. E ha anche trovato l'amore, visto che il suo partner di ballo è diventato anche qualcosa di più nella vita di tutti i giorni, al di fuori delle telecamere del programma. Per lei insomma va tutto a gonfie vele e i suoi fan e follower non smettono di supportarla in ogni nuova avventura professionale. Quale sarà la prossima?

Lo stile seducente di Arisa

Arisa nel tempo ha abbracciato uno stile molto più seducente e femminile rispetto a quello degli esordi: una vera e propria trasformazione. Alla Cerimonia di chiusura dei Giochi a Pechino si è esibita con un lungo abito da sera rosso, colore simbolo della Repubblica popolare cinese. Il rosso è un colore che sente particolarmente proprio, in linea col suo animo caldo e passionale. Lo ha scelto anche in occasione della finale di Coppa Italia, quando ha cantato l'inno nazionale per la finale giocata tra Inter e Juventus e ha optato per un abito-giacca. Riesce a essere elegante anche in versione dark, per esempio quando con vestito nero dalla schiena nuda ha partecipato a una serata di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all’Ucraina.

Il nuovo look di Arisa

Arisa è solita condividere la propria quotidianità con i suoi affezionati fan e follower, che hanno modo di seguirla nelle sue giornate, sia in momenti di lavoro che di vita privata. Per esempio li porta sempre con sé dal parrucchiere, uno degli appuntamenti fissi della sua routine, visto che ama cambiare spessissimo hair look. E si mostra loro non solo in vesti glamour, ma anche in versione casalinga acqua e sapone, magari struccata o in tuta. Non mancano gli scatti audaci in lingerie: oggi ha un rapporto di accettazione e amore verso il proprio corpo, dunque ama mostrarlo in tutta la sua bellezza naturale, senza filtri.

Il suo nuovo look è all'insegna dell'animalier. La cantante nell'ultima foto condivisa su Instagram ha scelto un outfit di carattere. Indossa un mini dress pitonato con un ampio bomber scuro portato sbottonato. Il pezzo forte sono però gli stivaletti, davvero originali. Sono calzature di Balenciaga realizzate metà in pelle e metà in maglia. Presentano punta arrotondata, finitura a coste e logo Sporty B sulla maglia esterna; il tacco ha una insolita base di appoggio circolare. Le scarpe creano un effetto "sandalo col calzino", perché la punta ricostruisce proprio una sorta di fascia all'altezza delle dita, sovrapposta al tessuto. Sul sito della Maison costano 1150 euro.

Le celebrities indossano i sandali col calzino

La prima a sdoganare il tanto temuto calzino di spugna indossato sotto i sandali è stata Chiara Ferragni. L'influencer ha infranto questo tabù, mostrandosi in pubblico con un paio di calzini bianchi e un paio di ciabatte di gomma. Ma non un paio di ciabatte qualunque, bensì le famose e introvabili Yeezy Slides disegnate da Kanye West per Adidas, gettonatissime tra le celebrities. Anche Aurora Ramazzotti ha sfidato l'antico tabù, sfoggiando l’abbinamento sandali-calzini bianchi: nel suo caso le Birkenstock, le "per turisti" per eccellenza diventate un must. Di recente si è fatta conquistare dalla nuova tendenza anche Cristina Marino, che per viaggiare comoda ha indossato i sandali chunky firmati Chanel abbinati a calzettoni di lana grigi. Insomma non c'è dubbio: i calzini si sono presi la loro rivincita e portarli in vista è la moda della primavera 2022.