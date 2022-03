Elodie indossa i sandali col tacco a cubo: quanto costano le scarpe coperte di cristalli Nuove scarpe di lusso, per Elodie. La cantante ha mostrato su Instagram un paio di sandali griffati davvero unici e particolari: finitura iridescente e cubo di cristallo alla base del tacco.

A cura di Giusy Dente

Elodie fa impazzire i suoi fan a colpi di canzoni e di stile. Col suo talento si è ritagliata uno spazio tutto suo nel nostro panorama musicale: oggi è una delle artiste più apprezzate. Ma da tempo si è imposta anche come icona di stile. È una ragazza che sa osare, che ha un carattere deciso e lo trasmette anche con l'abbigliamento. I suoi outfit sono sempre decisi e ricercati, anche nelle occasioni glamour non manca mai di imporsi per sensualità, ma con eleganza. L'anno scorso sul palco dell'Ariston è stata la regina incontrastata della seconda serata del Festival di Sanremo tra cristalli, rouche e gioielli preziosi. E l'anno prima, in qualità di cantante in gara era stata senza dubbio la più cool, con look all'insegna del total black. La sua bravura sta nel sapersi continuamente reinventare: cambia spesso immagine, sia nel privato che nei video. Nel nuovo singolo Bagno a mezzanotte, per esempio, ha sfoggiato una chioma liscissima (liquid hair) dopo aver sperimentato di tutto, comprese le treccine e il pixie cut. In questo caso, i suoi look sexy hanno fatto discutere. Nella clip balla in reggicalze e intimo e questo ha fatto sentire qualcuno legittimato a offenderla con frasi sessiste. Lei, per tutta risposta, si è detta fiera di essere una donna libera e si è definita una "smandrappa orgogliosa".

Le nuove scarpe di lusso di Elodie

Un look, per essere davvero ben riuscito, deve avere degli accessori adatti. Elodie non sbaglia un colpo ed è abilissima quando si tratta di tendenze. Di recente ha rilanciato gli iconici stivali-calzino, un paio di cuissardes a righe che a prima vista sembrano dei collant. Sono calzature griffate, nate dalla collaborazione tra Jimmy Choo e Mugler: costano quasi 1700 euro. Ma non sono certo le sole scarpe di lusso indossate. In passato le abbiamo visto ai piedi le mules nere con la punta quadrata di Giuseppe Zanotti, in occasione del Power Hit Estate 2020.

in foto: i sandali di Elodie

Poi è stata la volta di quelle fucsia in raso col maxi plateau di Versace per il concerto all'Arena di Verona, per fare solo pochi esempi. Le new entries del suo guardaroba sono invece un paio di sandali di lusso firmati Roger Vivier. La loro caratteristica principale è la finitura lucida iridescente, anche se a renderle davvero uniche è il cristallo alla base del tacco. Sul sito della Maison i sandali Cube Strass Heel costano 1500 euro. La cantante li ha sfoggiati in una Instagram Story, ma senza anticipare nulla del suo look. Adesso tutti sono curiosi di sapere come ha deciso di abbinare questo piccolo gioiello.