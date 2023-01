Saldi invernali 2023: i 5 maglioni da scegliere (che non passeranno di moda) Cardigan o pullover, a righe o in tinte pop, il maglione è l’alleato dei look invernali: i modelli di tendenza da comprare scontati con i saldi.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Pence, Marc O’Polo, Kenzo, al centro Stradivarius, a destra Acne Studios, Stella McCartney, Aspesi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi invernali 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cari fashion victim, ci siamo: i saldi sono iniziati un po' ovunque, con le svendite nei negozi fisici e gli sconti sulle piattaforme online. È l'occasione che in molti aspettavano per concedersi un piccolo sfizio o per rinnovare il guardaroba. Per investire in modo oculato l'ideale è puntare su capi versatili ed evergreen, come un maglione: ecco i modelli scontati più caldi e trendy della stagione, dai cardigan al dolcevita.

1. Il maglione a collo alto

L'alleato strategico per l'inverno è il maglione a collo alto, perfetto per ripararsi dal freddo. Approfittando dei saldi si può investire su un modello 100% lana o cachemere, in grado di superare a pieni voti la prova del tempo. Come abbinarlo? Sceglietelo tinta unita e provatelo su minigonne a contrasto, con un maxi coat: bon ton e glamour al tempo stesso.

Il maglione American Vintage

2. Il maglione colorato

Caldo, comodo e spiritoso: niente mette allegria come un morbido pullover colorato. Le nuance di tendenza? Giallo senape, viola ametista, verde bottiglia o color magenta, il Pantone dell'anno 2023. Tinte vitaminiche in grado di illuminare le giornate più grigie e donare allegria a un semplice outfit total black.

Leggi anche Oggi al via i saldi invernali 2023: le regole e i consigli per non farsi fregare durante le svendite

Il maglione giallo Aspesi

3. Il pullover a righe

Tra i modelli da comprare con i saldi c'è sicuramente un maglione a righe, un vero evergreen della moda. La tendenza dell'anno vuole le righe maxi e colorate, in una rivisitazione contemporanea dello stile college: provatelo con shorts e mocassini per un look informale e cool.

Pullover a righe Kenzo

4. Il cardigan

Nel guardaroba non può mancare un cardigan, il maglione cozy per eccellenza. Approfittando degli sconti di fine stagione si può scegliere un modello oversize a trecce grosse, da indossare su crop top o minidress al posto della giacca.

Cardigan Acne Studios

5. Il maglione tricot

Per sentirsi in montagna anche in città, niente di meglio che un maglione norvegese con i caratteristici disegni geometrici colorati. Questo modello non passa mai di moda è perfetto su un paio di pantaloni a costine di velluto per i casual friday, sognando già i weekend sulla neve.