Sabrina Ferilli ci dà un taglio: il nuovo look è un voluminoso long bob Cambio look per Sabrina Ferilli, che inaugura l’autunno regalandosi un voluminoso long bob mosso sulle punte.

A cura di Giusy Dente

Sabrina Ferilli al momento è impegnata con Tu Sì Que Vales, lo show a cui partecipa come giuria di qualità, ruolo che al pubblico piace particolarmente perché ne mette in luce tutta la simpatia e l'ironia. Ma per lei ci sono anche progetti nuovi all'orizzonte. A gennaio 2023 sarà impegnata sul set di una nuova fiction, diretta per la terza volta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. I dettagli del progetto sono ancora top secret, ma dovrebbe trattarsi di una miniserie in tre serate. I registi hanno fortemente voluto la Ferilli come protagonista: per la sua semplicità, l'umanità e la grande naturalezza quando recita. Tra un impegno e l'altro, la 58enne si è ritagliata del tempo per sé per dare una svolta al suo hair look.

Sabrina Ferilli cambia hair look

Con l'arrivo dell'autunno Sabrina Ferilli ha deciso di darci un taglio. La lunga chioma dell'attrice ha lasciato il posto a un long bob voluminoso che le arriva alle spalle, che le incornicia elegantemente il viso mettendone in risalto gli zigomi. La 58enne nella sua carriera non ha mai stravolto in modo decisivo il suo look. Ha sempre portato i capelli di un caldo castano scuro, salvo alcune parentesi in cui ha ceduto alla tentazione di schiariture bionde, ma sempre molti naturali. Da diverso tempo aveva optato per un taglio lungo scalato, alternando il liscio e il mosso. Prima di salire sul palco dell'Ariston, dove è stata conduttrice della serata conclusiva del festival di Sanremo 2022, aveva dato una rinfrescata al colore, con un tocco particolarmente luminoso e dei riflessi color caramello, affidandosi al salone della hair stylist delle celebrities Alessia Solidani (che cura spesso l'immagine anche di Ilary Blasi e Michelle Hunziker). A distanza di diversi mesi è tornata dal parrucchiere, ma per un taglio.

Sabrina Ferilli segue la tendenza autunnale

Il nuovo taglio di Sabrina Ferilli è perfettamente allineato alle tendenze capelli della stagione Autunno/Inverno 2022-23. Sembra che andranno per la maggiore proprio le acconciature medio-corte: caschetto, baby bob, pixie cut, tagli barazzini a effetto spettinato. Per i tagli medio-lunghi la parola chiave sarà invece: scalatura. Sì a giochi di volume sulla chioma e a capelli sfilati che regalano movimento. Tra i must have dell'autunno ci sarà anche la frangia.