Sabrina Ferilli in nero a Tu Sì Que Vales: nella seconda puntata brilla con l’abito di paillettes Sabrina Ferilli torna a Tu Sì Que Vales in qualità di giuria popolare: look total black, per la seconda puntata dello show.

A cura di Giusy Dente

Tu Sì Que Vales è uno dei programmi di punta dei palinsesti autunnali Mediaset. La nuova stagione del popolare show, la numero 9, è cominciata la scorsa settimana. Nuovamente Belén Rodriguez alla conduzione, accompagnata da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Confermati anche Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi nella giuria. Dal 2019 fa parte del cast anche Sabrina Ferilli: l'amatissima attrice è presente in qualità di giuria popolare. In ogni puntata porta la sua ironia, la voglia di scherzare, il suo stile femminile che il pubblico ama.

Sabrina Ferilli in total black

Sabrina Ferilli è una donna dallo stile femminile: sa come valorizzarsi e ha sempre puntato su outfit chic, prediligendo gonne a matita abbinate a bluse, oppure abiti midi e tubini. Anche se in tv il pubblico è abituato e vederla in queste vesti, sui social non ha problemi a mostrarsi anche in chiavi casual e cozy, in tuta e senza tacchi, all'insegna della comodità. E questa estate non ha esitato a condividere uno scatto in bikini, ma senza filtri né ritocchi né make-up: un vero e proprio inno alla gioia di godersi un'estate in tutta tranquillità.

Per la seconda puntata di Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli ha cambiato completamente stile rispetto al debutto, lasciando intatta la sua eleganza. La prima puntata era stata in versione dea greca: un lungo abito monospalla color oro con maxi spacco, abbinato a décolleté fluo. Stavolta si è lasciata conquistare dal fascino intramontabile del total black, colore sinonimo di classe. Ha optato per un abito a maniche lunghe con scollo a V, impreziosito da paillettes scintillanti. Immancabili i tacchi alti: un paio di décolleté nere. Sabrina Ferilli nel ruolo di giuria popolare piace perché è naturale e coinvolgente: anche in questa edizione non mancherà di riservare belle sorprese.