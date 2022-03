Sabrina Ferilli in tuta: addio abiti da sera e tacchi, la svolta di stile è all’insegna della comodità Siamo sempre stati abituati a vedere Sabrina Ferilli elegante e sofisticata sul palco ma nelle ultime ore ha cambiato registro. Ha detto addio a tacchi a spillo e abiti da sera e non ha avuto paura di mostrarsi in versione cozy con indosso una confortevole tuta.

A cura di Valeria Paglionico

Sabrina Ferilli è tra le donne della tv più amate del nostro paese: spontanea, bella, ironica, fashion, mediterranea, sembra non mancarle proprio nulla ed è per questo che, nonostante i decenni di carriera alle spalle, continua a essere richiesta e seguita. Sul palco siamo sempre stati abituati a vederla glamour, sofisticata ed elegante (come ha dimostrato la sua recente esperienza al Festival di Sanremo), ma la verità è che anche lei torna a essere una persona semplicissima ogni volta che torna tra le mura di casa. A dimostrarlo in modo materiale è stata l'ultima foto che lei stessa ha postato sui social, nella quale si è mostrata in un'insolita versione cozy.

Sabrina Ferilli, il look casalingo

Quale migliore occasione dell'inizio di una nuova giornata per mandare un saluto speciale ai fan? È proprio quanto fatto da Sabrina Ferilli nelle ultime ore, lasciando senza parole i followers. Al motto di "Buongiorno così", l'attrice si è lasciata immortalare seduta in poltrona in salotto con il cagnolino tra le braccia. Sebbene sullo sfondo si intraveda l'elegante arredamento della sua casa, ad attirare l'attenzione del pubblico è stato il suo outfit insolito. Sabrina si è messa comoda e ha sfoggiato una semplice tuta, per la precisione un modello grigio con delle scritte nere sul petto. Certo, è truccata di tutto punto, dunque la differenza rispetto al solito non è troppo evidente, ma è chiaro che non tutti i giorni capita di ammirarla in versione casalinga.

Il nuovo stile cozy di Sabrina Ferilli

Siamo sempre stati abituati a vedere Sabrina Ferilli raffinata e bon-ton sui palcoscenici più ambiti del nostro paese: quando appare di fronte i riflettori spazia tra lunghi abiti da sera, gonne midi fascianti, camicette chic e tubini, completando il tutto con dei vertiginosi tacchi a spillo. Nelle ultime ore, però, pare che abbia cambiato registro e non ha avuto paura di lasciarsi immortalare con un look cozy. Vuole far diventare questa rivoluzione di stile definitiva o si tratta solo di uno scatto "rubato" alla normale quotidianità? L'unica cosa certa è che l'attrice è così bella e affascinante che riesce a star bene con ogni tipo di outfit.