Sabrina Ferilli come una dea greca a Tu Sì Que Vales: la prima puntata è con monospalla e maxi spacco Sabrina Ferilli è ancora una volta tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales. Per la prima puntata, quella del 17 settembre, si è trasformata in una dea greca con un sinuoso abito monospalla e un paio di décolleté fluo.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova stagione televisiva è ufficialmente cominciata e con lei sono ripartiti una serie di programmi diventati ormai il simbolo dell'autunno. Sabato 17 settembre è stato il turno di Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che ogni anno intrattiene il pubblico con una serie di esibizioni spettacolari. Ad accompagnare Maria De Filippi e Belén Rodriguez sul palco anche questa volta c'è Sabrina Ferilli, l'attrice romana che riesce sempre a distinguersi per bellezza e ironia. Nella prima puntata dello show ha dato spazio alla sensualità e ai colori: ecco cosa ha indossato per il ritorno in tv.

L'abito verde di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli potrà pure aver compiuto 58 anni ma non per questo ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue. Nella prima puntata della nuova edizione di Tu Sì Que Vales ne ha data l'ennesima prova: sul palco si è trasformata in una sinuosa dea greca, posando statuaria nei camerini a pochi minuti dall'inizio delle registrazioni. Ha indossato un lungo abito monospalla sui toni del verde, un modello completamente plissettato col bustier aperto sul lato (anche se il busto è stato coperto con del tessuto nude) e con la gonna alla caviglia caratterizzata da un maxi spacco laterale che ha rivelato la gamba.

I décolleté fluo di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli con i décolleté fluo

Sebbene il look fosse etereo e sinuoso, Sabrina Ferilli ha trovato un modo davvero originale per aggiungere un tocco di brio. Ha infatti abbinato l'outfit in pieno stile dea a un paio di décolleté col tacco a spillo in verde fluo, rendendo così l'outfit un tantino più svelto e originale. Non ha rinunciato ai gioielli in tinta, primi tra tutti i braccialetti sottili, e ha poi lasciato i capelli sciolti e leggermente ondulati. Per quanto riguarda il make-up, ha puntato su dei toni naturali, esaltando la bocca con un rossetto leggermente più marcato ma sempre nelle nuance del nude.