Sabrina Ferilli floreale a Tu Sì Que Vales: il look griffato nasconde un dettaglio romantico Per la terza puntata di Tu Sì Que Vales Sabrina Ferilli ha scelto un look da oltre 2300 euro: abito a fiori e scarpe di lusso (che nascondono un simbolo).

A cura di Giusy Dente

Tu Sì Que Vales tiene compagnia da tanti anni al pubblico Mediaset, intrattenendolo con esibizioni e gag. È uno dei programmi di maggiore successo del palinsesto, giunto infatti quest'anno alla sua nona edizione. Al timone c'è ancora una volta Belén Rodriguez, accompagnata da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Confermati i tre giudici Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti. Nel 2019 è entrata nella squadra anche Sabrina Ferilli, in qualità di giuria popolare. In ogni puntata porta la sua risata contagiosa e la voglia di divertirsi: ma è impossibile non notare anche la sua bellezza naturale.

Il look griffato di Sabrina Ferilli

Nella terza puntata di Tu Sì Que Vales Sabrina Ferilli ha nuovamente stupito i telespettatori. Ama sfidare la monotonia e cambiare look, mantenendo intatto il suo stile sempre elegante e femminile. Siamo abituati a vederla in tv in vesti sempre chic, prevalentemente con outfit in colori neutri, con una certa predilezione per tubini e gonne a matita. Quest'anno ha debuttato con un abito monospalla da dea greca con maxi spacco, abbinato a décolleté fluo. Scintillante, invece, l'outfit della seconda puntata: look total black tempestato di paillettes, con immancabili scarpe dal tacco alto. Il terzo look, invece, è griffato e floreale.

Quanto vale il look della terza puntata

Per la terza puntata di Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli ha scelto un abito floreale. Si tratta di una creazione firmata Dolce&Gabbana, un abito longuette in charmeuse, con scollo rettangolare, maniche lunghe, rose rosse e foglie verdi stampate su base nera. Costa sul sito ufficiale della Maison 1750 euro. Lo ha abbinato a un paio di scarpe colorate, perfettamente abbinate.

in foto: abito Dolce&Gabbana

La scelta è caduta sulle iconiche décolleté rosse di Roger Vivier. Il modello I Love Vivier è realizzato in suede, con tacco laccato. Il sottopiede bicolore disegna un cuore all'interno della calzatura, che resta nascosto. E nuovamente il cuore è la forma che si ritrova anche sulla scollatura, all'altezza del collo del piede. Sul sito ufficiale costano 620 euro. Queste scarpe sono una creazione del direttore creativo Gherardo Felloni.

in foto: scarpe Roger Vivier

Il simbolo è stato scelto come dichiarazione d'amore alle donne di tutto il mondo. Sono le stesse calzature indossate anche da Ornella Muti sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo 2022. Più di recente, le ha scelte anche Francesca Chillemi, che le ha sfoggiate durante la conferenza stampa di presentazione della fiction Viola come il mare. In totale l'outfit di Sabrina Ferilli vale 2370 euro: è perfetto per essere chic e di classe, con una nota colorata e primaverile.