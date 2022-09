Francesca Chillemi e Can Yaman vestiti uguali: con i look coordinati presentano “Viola come il mare” Il 30 settembre arriva la serie “Viola come il mare” su Canale 5. Can Yaman e Francesca Chillemi hanno scelto look molto simili in conferenza stampa, mostrando una certa intesa stilistica…

A cura di Beatrice Manca

La semplicità di una camicia, l'eleganza del bianco e nero. Can Yaman e Francesca Chillemi sono apparsi perfettamente coordinati alla conferenza stampa di presentazione a Roma di Viola come il mare, fiction che li vede protagonisti nel ruolo dell'ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale. Poche settimane fa, a Venezia, avevano già dato un assaggio dell'affinità stilistica sfilando sul red carpet del Festival di Venezia con look coordinati. Un'intesa che alimenta il gossip…

Francesca Chillemi con il maxi spacco e le scarpe-cuore

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno scelto look molto simili in bianco e nero per presentare la nuova serie a Roma: l'attrice, 37 anni, ha indossato una camicia bianca satinata annodata sopra ai fianchi, abbinata a una gonna nera con maxi spacco laterale. Il dettaglio di lusso? Le scarpe con il tacco "a forma di cuore", precisamente le Love Pumps di Roger Vivier, caratterizzate dal profilo sagomato come un cuore rovesciato. Le pump sono in vendita al prezzo di 600 euro.

Francesca Chillemi indossa le Love Pumps di Roger Vivier

I look coordinati di Can Yaman e Francesca Chillemi

Al festival del cinema di Venezia erano glamour e scintillanti in total black, a Roma hanno optato per look più rilassati, ma sempre chic, in bianco e nero. L'attore Can Yaman si è "sintonizzato" sul look della sua co-protagonista indossando una camicia bianca leggermente oversize, con i primi tre bottoni aperti, e un paio di pantaloni blu notte gessati. L'intesa stilistica ha alimentato il gossip su un presunto flirt tra i due, anche se Francesca Chillemi è già sentimentalmente impegnata. Adesso il conto alla rovescia per il debutto della serie è ufficialmente iniziato: Viola come il mare arriverà su Canale5 il 30 settembre 2022.