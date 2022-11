Da Belén Rodriguez a Sabrina Ferilli: a Tu Sì Que Vales vestono tutte coordinate in rosso e rosa Tu Sì Que Vales è arrivato alla sua terzultima puntata di stagione ma, nonostante ciò, le conduttrici non perdono occasione per sfidarsi a colpi di stile. Belén Rodriguez, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli: questa settimana si sono vestite coordinate con dei look sui toni del fucsia e del rosso.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Tu Sì Que Vales, il talent show del weekend di Canale 5 che ormai da diversi anni tiene il pubblico incollato alla tv il sabato sera. I concorrenti che si esibiscono sul palco danno vita sempre a performance spettacolari ma ad attirare le attenzioni del pubblico sono anche le conduttrici. In occasione della puntata 8, la terzultima di questa stagione, hanno pensato bene di vestirsi coordinate, sfidandosi a colpi di stile con dei look rosa e rossi. Maria De Filippi è apparsa elegantissima in versione mannish, Belén Rodriguez ha puntato sulla sensualità in total pink, mentre Sabrina Ferilli ha seguito il trend del rosso rubino: ecco i dettagli degli outfit delle tre donne simbolo del noto programma.

Belén in versione Barbie

Belén è la protagonista indiscussa di Tu Sì Que Vales: puntata dopo puntata dà sempre prova di essere icona di bellezza e di stile capace di mixare alla perfezione sensualità, glamour ed eleganza. Nelle scorse settimane ha spaziato tra lunghi abiti di raso in verde fluo, minidress monospalla indossati senza reggiseno e completi total white con pantaloni e corsetto, per l'ottavo appuntamento con il programma ha seguito il trend del total pink. L'argentina si è trasformata in una moderna Barbie Girl con un tubino rosa, un modello aderente con la gonna al ginocchio, le spalline larghe e la scollatura generosa. Capelli sciolti e lisci, trucco naturale e sorriso stampato sulle labbra: anche questa volta la Rodriguez ha incantato tutti col suo fascino.

Belén in total pink

La De Filippi col completo color block, la Ferilli con le pumps griffate

Per l'ottava puntata del talent Sabrina Ferilli ha optato per un outfit bon-ton ma allo stesso tempo appariscente. Ha osato con la nuance, il total red, con un abito midi caratterizzato da gonna a campana al ginocchio, maniche corte e drappeggio sul lato del fianco. A fare la differenza sono state le scarpe, un paio di décolleté in tinta firmati Roger Vivier. Gli appassionati di calzature griffate di sicuro avranno riconosciuto il modello iconico: le I Love Vivier con il cuore sulla punta (prezzo 650 euro)

Sabrina Ferilli con le scarpe Roger Vivier

Maria De Filippi non è stata da meno in fatto di stile e, dopo aver sfoggiato un paio di jeans di lusso nelle scorse settimane, questa volta ha puntato tutto sull'effetto color block. Si è ispirata alle tinte degli outfit delle colleghe, ovvero il rosso e il rosa, abbinando un completo mannish total pink a top e pumps rosse. Non ha rinunciato agli ormai leggendari occhiali tondi con la montatura dorata e al caschetto portato sciolto, i due tratti distintivi del suo stile. Chi tra le tre donne del programma si aggiudica il titolo di regina di stile della serata?